桃園國中生疑課堂吸喪屍煙彈 國教盟：毒品滲入校園破口擴大

桃園某國中週一發生一名學生在短短2節課內，不僅吸食電子煙被老師發現處置，又疑似使用含有2級毒品依托咪酯成分的煙彈，出現全身顫抖、走路不穩、意識模糊、倒臥課桌等中毒症狀，當場嚇壞同學。

桃園市議員黃瓊慧指出，「事發的時間為早上第1、2節課，不少同學因為親眼目擊了該生吸食毒品後的反應而嚇哭，我們也要求教育局導入心理輔導資源入校。」

教育局表示，已責請學校針對目睹學生啟動心理輔導，也說明處理流程，8日早上學校立即通報教育局和少年隊，中午學生由家長帶回進行在家為期一週教育輔導，9日在家長同意下帶女學生到學校接受少年隊詢問，並使用唾液快篩驗出毒品反應。

桃園市教育局校安室主任施力中說明，「學校已完成校安通報，並於知悉疑似為毒品後通知少年隊採證，初篩為陽性，後續將送專業機構鑑定，並視結果移送少年法院及啟動春暉機制。」

桃園市警察局少年警察隊長戴賢回應，「進校來查處，也查扣了相關的毒品的一些器具，後續送我們鑑定公司來鑑定是否有毒品的成分。」

少年隊表示，若有毒品成分會依照偵查程序立即溯源調查，去（2024）年到今年校園情資溯源已6件做有效移送，國教盟批評喪屍煙彈絕非個案，毒品滲入校園的破口持續擴大，呼籲政府儘速修法，明文禁止學生持有電子煙、加熱菸等載具和煙彈，並設立罰則與查扣依據，賦予校園第一線人員有效作為依據，真正落實預防和保護青少年健康。

