「桃園國際學生節」羽球比賽登場 開南大學、龍華科大外籍生聯手組隊摘冠
桃園市政府舉辦首屆「桃園國際學生節」，吸引超過300位來自全球多國的國際學生齊聚中壢區元智大學，透過羽球競賽、文化展演與異國市集，共同打造一場跨文化交流的青年盛會。桃園市長張善政也親自到會場歡迎國際學生，他表示，桃園是一座多元、友善、具有國際視野的城市，希望藉由國際學生節，促進更多跨文化對話與連結。
此次活動中，開南大學共有4位國際學生參加羽球比賽，包括越南籍學生黎家輝、劉孟雄、黃忠堅，以及日本籍女學生山本朋果。開南學生與龍華科技大學的4位國際學生跨校組隊，在小組賽與淘汰賽一路展現穩定球技與絕佳默契，最終在激烈的決賽中擊敗對手，成功奪下羽球組冠軍。冠軍隊伍可獲得主辦單位提供的8000元獎金，每位學生分得1000元。參賽學生笑說，「最開心的是和不同學校、不同國家的朋友一起拿冠軍，這份榮耀比獎金更值得珍藏！」
比賽期間，開南大學校長郭鐘達特別到場為學生加油，讓國際學生備受鼓舞。郭鐘達表示，開南大學不僅重視學生的學業表現，也積極支持國際學生在體育、生活與跨文化交流上的全面發展；未來更將持續拓展國際友善環境，讓每位遠道而來的學生都能在開大安心學習、快樂成長。
開南大學表示，該校長期推動國際化與友善校園政策，藉由語言支持、文化活動及多元課外競賽，幫助國際學生融入台灣。此次羽球奪冠，不僅展現學生努力的成果，也再度凸顯開大的國際教育能量與學生活力。
