桃園國際學生節 跨文化對話

首屆桃園國際學生節15日登場，超過300位學生以運動、文化及異國市集打造交流平台。（廖姮玥攝）

「2025桃園國際學生節」15日下午於元智大學登場，吸引約300位來自世界各地的國際與本地學生參與，以運動友誼賽、文化展演及異國市集打造跨文化交流平台。桃園市長張善政表示，市府首次以「國際學生節」為主題，邀集在台留學生與在地青年共同參與，不僅促進跨文化對話，也讓城市更具全球視野與國際友好氛圍。

2025桃園國際學生節活動內容豐富多元，包含羽毛球團體挑戰賽、匹克球友誼賽及太空足球趣味競賽，展現青年活力與運動精神。文化市集則匯集各國特色美食與手作工藝，包括排灣族琉璃手鍊、台灣童玩、波蘭花束及國劇臉譜彩繪等，吸引學生共同體驗。

張善政表示，去年自己首度前往貝里斯訪問，深受當地文化吸引，返台後促成桃園高中生前往貝里斯參訪交流，從高中學生返國後的成果報告顯示，此行成為他們難忘的成長體驗，期盼大學生也能在桃園校園與不同國籍學生多加互動，進一步開啟國際交流之路，深化對世界各國的認識，也鼓勵學生應跳脫單一社會與政治的視角，多關注國際現況，培養全球觀念與思維。

元智大學校長廖慶榮表示，桃園國際學生節是全國第一個由城市主辦的國際學生活動，充分展現市府對外籍學生的重視，對外籍與本地學生而言，都具有重要意義，提供寶貴的交流與互動機會。

青年局指出，桃園國際學生節是全國縣市政府首創，以運動、文化、交流為核心，成功打造跨越國界的青春盛典。未來將持續與各校合作，推廣青年國際參與以及文化共融，形塑桃園作為國際學生友善城市的品牌形象。