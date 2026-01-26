桃園國際志工隊赴海外發揮專長 青年局贈「祈福小物」祝福團員平安
桃園市青年事務局長期推動青年國際參與，支持多組青年團隊赴海外進行志願服務。首發團隊「華育國際文教協會」於今(26)日啟程，青年局長侯佳齡特別前往桃園國際機場，於團隊出發前致贈桃園在地廟宇「祈福小物」，祝福團員出入平安、任務圓滿完成，並叮囑青年在實踐服務精神的同時，務必留意自身安全。
侯佳齡表示，青年局多年來除積極鼓勵青年投入桃園在地志願服務、深耕家鄉公共議題外，也持續支持青年志工走向國際，針對全球有需求的國家提供人道關懷與專業服務。她指出，青年在海外服務的過程中，能培養更高的社會責任感與使命感，透過跨國界的實際行動，不僅拓展國際視野、強化解決問題的韌性，也能在助人的過程中獲得自我成長動能，進一步形塑具備全球公民意識的公共參與力量。
此次率先出發的「華育文教」志工團，將針對泰北僑校師資培訓進行教學深耕；隨後「新生醫護管理專科學校」團隊預計於1月30日前往越南，發揮醫事專業，提供當地居民護理諮詢與衛生教育服務；「元智大學」團隊則將於2月1日前往泰北偏鄉地區，協助建置多功能教室並引進數位閱讀資源。青年局表示，本年度寒期預計支持超過50名青年志工，前往泰國與越南服務，服務對象預估超過1100人。
本年度獲選的寒期國際志工團隊，無論是華育文教協助改善僑教數位學習環境、新生醫護管理專科學校運用醫事專業提升偏鄉衛教意識，或是元智大學將既有教材倉庫改建為數位圖書館，皆展現桃園青年善用專業、創造具體國際影響力的亮眼成果，並以實際行動落實聯合國永續發展目標精神。
除國際志工服務外，青年局同步支持各大專院校辦理國內青年返鄉服務，預計集結超過500名青年志工，深入全台各國小校園，辦理18場服務營隊，服務學童人數超過1000人，整體寒期志工服務人次累計逾2100人。
青年局表示，除持續推動國際志工計畫外，115年度亦將陸續辦理多元類型的青年志工活動，擴展青年社會參與管道。歡迎有志投入志願服務行列的青年朋友，密切關注青年局官網，或於FB搜尋「桃青參一咖」粉絲專頁，掌握最新志願服務資訊。
