桃園國際新創機器人節閉幕 蘇俊賓：勇於挑戰競技完賽的選手都是最大贏家





桃園市副市長蘇俊賓2日下午出席「2025桃園國際新創機器人節閉幕式」時表示，桃園國際新創機器人節已邁入第八年，歷屆賽事總計吸引國內外超過一萬名菁英同場較勁，也收集了超過一萬個創意發想，已然是指標性機器人產學盛會。感謝所有投入機器人教育的家長與師生，透過競賽展現豐沛創造力與堅韌毅力，而所有參加的選手，在比賽過程中可能都歷經多次的失敗與修正，最後調整出最好的模式，完成艱難的任務挑戰，也都是這場競技中名副其實的贏家。桃園作為國門之都與科技重鎮，也將持續挹注資源打造海內外重要機器人教育及交流基地。

蘇俊賓指出，隨著全球科技趨勢發展，跨域整合與創意能量已成為重要關鍵。桃園國際新創機器人節不僅是臺灣選手與國際菁英的競技舞台，更是跨域交流年度盛事，以及展現桃園青年創新思維的重要平台，國外參賽團隊的到來，不僅為桃園選手帶來國際交流機會，也讓更多人看見桃園的人文底蘊與觀光魅力。



桃園市副市長蘇俊賓於「2025桃園國際新創機器人節閉幕式」中致詞。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，感謝市府長期支持與協助，提供學子「做中學、學中做」的實戰舞台，桃園國際新創機器人節不僅為臺灣培育AI與程式設計人才，更是對青年人才長期而深度的投資，鼓勵他們將創意轉化為行動。

經濟發展局表示，本屆賽事結合產業趨勢規劃「產業應用」、「陸地競技」、「水上爭霸」及「創意挑戰」四大類共27項、55組賽程，未來將結合產業趨勢持續推出相應賽事，並進一步結合兼具多元性及商業價值之會展產業，串聯桃園觀光工廠、觀旅業者及AI科技相關產業，強化桃園科技城品牌形象。

桃園市副市長蘇俊賓出席「2025桃園國際新創機器人節閉幕式」與大家合影。

