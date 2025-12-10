桃園國2女教室吸喪屍菸彈！嚇哭同學「請假一週」黃瓊慧：早是列管對象

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市某國中8年級女學生，8日上課期間在課堂上吸食「喪屍菸彈」後神智不清，出現全身顫抖、再呈現 S 形步態等詭異行為，嚇哭不少目擊的女學生。市議員黃瓊慧今（10日）表示，該名女學生早是春暉專案列管對象，目前已經向學校請假一週，她也痛批，認為學校沒等少年隊入校採檢（驗尿驗頭髮），竟在第一時間放學生回家，處置失宜。

桃園市議員黃瓊慧在臉書披露，該名女學生一早在校內吸食電子煙被老師制止，但不久後竟跑入高年級教室再次吸食，且疑似改用「喪屍菸彈」。吸食後女學生身體失控，先不停顫抖，再呈現 S 形步態、重心不穩，最終癱倒在課桌上。教室學生目睹整個過程，許多人被嚇得當場落淚，情緒受到極大衝擊。

她指出，事發時教室瀰漫刺鼻煙味，攙扶女學生的同學衣物沾滿味道，自覺可能吸入有害物質。然而校方未在第一時間報警，僅致電家長將女學生帶回家，直到接近中午才完成校安通報，恐影響後續證據採集及調查進度。

市議員黃瓊慧痛批學校處置不當。（圖／桃園市議員黃瓊慧提供）

黃瓊慧今日再次表示，該名女同學在校內赫赫有名，也是春暉輔導專案，因為濫用藥品而遭到列管的學生，這次再次再度在校內公然使用依托咪酯，怒批「學校卻沒有任何處置，實在缺乏警覺心。」

黃瓊慧說，女學生今年6到9月為春暉輔導個案，但輔導期過後採驗尿液為陰性後，已解除列管，目前已由家長協助請假一週，暫不到校。

教育局則回應表示，事件發生於8日上午第二節課，校方優先考量女學生健康才請家長帶回就醫，並於當天完成校安通報。警方因採證涉及未成年人，需要家長到場，因此延至昨日進入校園調查。全案涉及刑事與兒少保護法責任，將由警方釐清來源與是否有販毒情事。

