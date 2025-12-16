桃園國2女疑吸「喪屍煙彈」？走路S型、全身顫抖 送驗結果大逆轉

桃園市一所國中日前傳出學生在校內疑似吸食「喪屍煙彈」的毒品。（翻攝自photo-ac）

桃園市一所國中日前傳出學生在校內疑似吸食「喪屍煙彈」的毒品，一度引發校園恐慌與家長關切。不過警方後續將器具與學生尿液送驗後，結果均呈陰性反應，案件性質從原先的「吸毒刑案」，轉為未成年私用電子煙，後續將交由教育局與衛生局依規定處理。

本月8日，有學生在Threads上發文表示，一名國二女學生在校內疑似吸食「喪屍煙彈」的電子煙，且行為異常，出現發抖、走路S型的詭異行為，行為引起在場學生不安，並質問校方「為什麼吸第一次的時候不好好處理？我們班活該經歷這些嗎？」，相關貼文迅速在網路擴散。當時校方與警方強調，女學生唾液初篩為陽性，後續將依規定啟動相關程序。

桃園市警察局少年隊表示，警方獲報後於9日進入校園蒐證，並將女學生使用過的器具、菸彈及尿液送驗，多項毒品成分檢測結果均顯示為陰性。確認並無毒品反應，全案因此從「吸毒刑案」，轉為未成年私用電子煙。

警方說明，初篩試紙顏色偏淡，與後續正式檢驗結果存在落差，研判女學生可能誤以為自己購買到喪屍菸彈。後續案件將轉由教育局進行輔導，並由衛生局依法裁處未成年違規使用電子煙的相關責任。

少年隊也再次呼籲，家長應多留意孩子的交友情況與生活狀態，並提醒青少年切勿因好奇或同儕影響接觸來路不明物品，以免誤觸法網，影響自身前途。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

