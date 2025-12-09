桃園土地公文化館 探索祖先符籙文化的多元價值

「風雲雷雨電—符咒的奧秘」桃園土地公文化館登，蘇俊賓副市長：探索祖先符籙文化的多元價值。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓九日前往桃園區土地公文化館，出席「風雲雷雨電—符咒的奧秘」特展開幕記者會。蘇俊賓表示，世界許多地方都流傳著神秘的符籙文化。在台灣，道教代代相傳的符咒除了是台灣民間信仰中的重要元素，也是極具文化深度的象徵，其意義早已超越傳統宗教用途，在現代社會中依然展現藝術、歷史、符碼溝通等多元價值。

蘇俊賓指出，在過往缺乏心理醫師與完善醫療資源的年代，符咒承擔了先人安定情緒、寄託信念的角色。「心理影響生理，符咒曾在許多困頓時刻療癒不少人，這正是它在人類文明中跨越文化、社會甚至醫療層面的深刻意義。」蘇俊賓強調，符咒本質上也是一種交通傳遞工具，在人、天地之間表達善意、傳送願望，並透過圖騰、色彩與藝術形式成為代代相傳的文化記憶。

蘇俊賓表示，市府未來將持續與道教、文化團體合作，探索符咒文化的現代轉譯可能。例如部分傳統實務如早期藥籤雖已不符現代法令，但其中蘊含的哲學、知識、生命經驗與文化脈絡，都值得以新的方式重新整理、呈現給大眾。他說：「符籙文化所承載的心靈支持、健康祈願、人際關係調和，甚至對先人的思念，都具有新的詮釋與展演空間，完全能在當代文化中展現新的生命力。」

該展策展顧問、中研院院士李豐楙教授表示，展覽中所展示的八德符、官將符及各式「符」樣，難得一見，要把握機會前往參觀。展區自四樓串聯至六樓，四樓展出大型祭典中才能一見的三十六元帥符。五樓主展區說明符咒的結構與功能，並以趣味的互動投影呈現步罡召神儀式。

文基會表示，展品中尚有道教總廟三清宮多年前邀請張智雄道長所書「八德神符」，傳達忠、孝、仁、愛、信、義、和、平的思想意義。道教講「行善積德以輔道心」，八德神符正是將這些德行具象化為可見、可祈願、可佩持的符籙形式。