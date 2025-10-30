桃園土地所有權糾紛居民抗議 地主無預警「放水泥磚」擋路

社會中心／賴國彬 桃園報導

桃園龍潭區武漢路，傳出土地糾紛。地主要收回土地，原本要進行刨除柏油路面作業，居民擔心造成通行不便，綁上白布條抗議，雖然獲得暫緩執行，但沒想到昨天（29）地主，突襲式地把"巨大水泥磚"擋在路邊，就是不給居民使用。

整條路上，驚見一堆巨大方形水泥磚，擺放在路邊，經過的民眾得繞道而行。原來這裡發生"土地所有權爭議"，地主和居民還沒談妥。但地主居然直接大辣辣把水泥磚堆在這邊擋地，不給居民使用，民眾直呼真的很過分。

居民真的求助無門，很無奈。桃園龍潭區武漢路這一帶，有10幾間住宅，但因為國土重劃，建築線退縮三米，外面道路內縮，地主又跳出來主張土地所有權，原本預計刨除柏油路面，收回用地。居民不滿，這樣要如何進出，紛紛在門前掛白布條抗議。





桃園龍潭東興里鄰長余東漢表示，就是我們現在老百姓很無力你知道，要向誰申訴，根本就沒辦法，政府也不願意拿出一個力量來，連政府都告敗了。

地主喊價一坪85萬元，居民痛批獅子大開口，經過協調後暫緩執行。只是沒想到29號，地主又大動作、無預警地用水泥磚，把地圍起來，居民好傻眼，因為以往都是停車的地方，現在完全沒法停，人進出也不方便，都得繞著走。





國民黨桃園市議員徐玉樹表示，因為法的不周全，導致當時建商這個道路的用地，可以說是公共的用地，卻經過了幾年之後，所有權人可以再來，跟這些店家要求要買，我覺得這非常不合理。





議員呼籲修法，雙方目前都還在處理土地爭議，對於居民來說只希望這起到路紛爭趕快落幕。





