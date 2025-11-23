桃園土方管理 首創起造人連帶處罰

桃園市推動土方智慧管理已屆8年，建築管理處去年起對《桃園市營建剩餘土石方管理自治條例》法規總體檢，考量中央將於明年統一全國土方管理系統，修法大幅強化「源頭管理」，除導入電子聯單，也首創增訂起造人連帶處罰規定，違者最高可罰10萬元，且能按次處罰，本月送議會審議。

國民黨市議員舒翠玲表示，民國103年至105年間土石方濫倒導致民怨沸騰，桃園市106年增設GPS監控，初期成效不錯後又走樣，部分載運車僅在工地口晃一下就離開，甚至出現賣證明與不實通報等情況。108年底再次修法納管公共工程，經議會三讀、行政院核定，市府卻以《個資保護法》、營業祕密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例被封鎖5年。

建管處表示，市府歷時近2年盤點，在完成系統性釐清修法未公告緣由、中央機關函示意見及相關法制作業背景後，今年11月再次提送市議會審議，將電子聯單、土方進出場管理等分散資訊，正式整合納入自治條例規範，修法策略將善用中央資源強化執法效能，確保資訊流與管理面無縫接軌。

此外也全國首創新增起造人連帶處罰規定，過去《廢清法》通常僅針對末端的「亂倒行為人」如司機或業者有刑責，此次修法將起造人納入連帶清除、改善義務，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰，必要時勒令停工，嚇阻力比單純《廢清法》更強。

建管處長莊敬權表示，這次修法是桃園土方管理「轉骨」的關鍵時刻，無論民間建案還是公共工程，從產出廢土到最終處理的每個環節，都必須在陽光下接受最嚴格檢視。

《新北市營建剩餘土石方管理自治條例》於今年10月23日經議會三讀通過，新北市工務局表示，起造人無明列為處分對象；配合國土署土石方管理政策，自115年1月1日起，全國將統一實施電子聯單及GPS管制。