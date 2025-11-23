桃園土石方管理強化！首創起造人連帶處罰 防廢土亂倒

國民黨議員舒翠玲爆料「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」108年經議會三讀、行政院核定，鄭市府卻以個資保護法、營業秘密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例被封鎖5年。(蔡依珍攝)

國民黨議員舒翠玲爆料「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」108年經議會三讀、行政院核定，鄭市府卻以個資保護法、營業秘密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例被封鎖5年。(蔡依珍攝)

桃園推動土方智慧管理已屆8年，建築管理處自民國113年起開始進行「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」法規總體檢，考量中央將於明年統一全國的土方管理系統，此次修法大幅強化「源頭管理」，除導入電子聯單，也首創增訂起造人連帶處罰規定，違者最高可罰10萬元，並能按次處罰。

建管處表示，桃園在106年即領先全台推動管理制度，這8年已累積龐大的實務經驗，也看見現行法規可優化的部分。為了有序引導桃園的土方管理，市府歷時近2年盤點，將過去分散的土方管理資訊，例如電子聯單、土方進場與出場管理等，正式整合納入自治條例規範。

建管處指出，考量中央將於115年統一全國的土方管理系統，為避免資源浪費、管理疊床架屋，修法策略將善用中央資源來強化桃園土方執法效能，確保資訊流與管理面能無縫接軌。同時大幅強化「源頭管理」，增訂起造人連帶處罰規定，違規者最高可罰10萬元，並能按次處罰，展現執法決心。

針對各界關心的公共工程土方管理議題，建管處強調，市府防堵廢土的決心與議會一致，但在法制執行面上，必須確保權責分明與中央法規相符。因此，在接下來的審議過程中將秉持原則，與議會共同研議如何透過條例修訂，明確規範並同步提升「公共工程主辦機關」與「土石方管理機關」的責任關係，確保兩者在各自的權責範圍內都能發揮最強的管理效能。

建管處長莊敬權表示，這次修法是桃園土方管理「轉骨」的關鍵時刻，感謝議會把關，也顯示桃園民意對於土方管理的重視。無論是民間建案還是公共工程，透過這次修法釐清並強化各主管機關的責任，從產出廢土的那一刻起，到最終處理的每一個環節，都必須在陽光下接受最嚴格的檢視，守護家園土地不被亂倒。

國民黨議員舒翠玲表示，2014年至2016年間土石方濫倒導致民怨沸騰，桃園市2017年增設GPS監控，初期成效不錯後又走樣，部分載運車僅在工地口晃一下就離開，甚至出現賣證明與不實通報等情況，且有業者藉公共工程行濫挖、濫倒之實。2019年底桃園市再次修法納管公共工程，經議會三讀、行政院核定，市府卻以個資保護法、營業秘密等理由遲未公告，造成修訂的自治條例被封鎖5年。

