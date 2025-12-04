桃園地下停車場離奇翻車事故！網友：賽車手都做不到

桃園區復興路水利綜合大樓地下停車場發生離奇翻車事件。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 桃園水利綜合大樓地下停車場昨日發生離奇翻覆事故，一名女子駕駛出租車進入地下停車場，下坡道時不慎擦撞牆壁後導致車輛翻覆滾下坡道，許女在民眾幫忙下脫困，所幸無大礙，目擊民眾拍下分享到網路上，短短6小時就吸引14萬人次瀏覽，好奇「到底要怎麼開才能翻車」、「連賽車手都做不到」。

桃園警分局指出，28歲許姓女子昨日下午駕駛自小客進入桃園區復興路一處大樓地下停車場，於下坡道時轉彎時不慎擦撞牆壁後翻覆，連人帶車翻落車道。許女一度受困車內，在民眾幫忙下成功脫困，身上僅有輕微擦傷並無大礙。

目擊民眾拍下事故畫面上傳網路，引起網友熱烈討論，「根本是『玩命關頭』的場景」、「我開過幾次，我都覺得不太容易進來，而且他的車位也很小」、「已偏離路線請翻身再走」、「這樣翻車連賽車手都辦不到」。

事故發生後，警方已到場處理並釐清事故原因，目前停車場已恢復正常運作警方也呼籲民眾行駛斜坡應使用低速檔慢速前進，以確保行車安全。

