桃園地下工廠大火「黑煙竄天數十公尺」 環保局揪2違規：最高可罰2000萬

桃園蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局提供



桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今（11/30）日早上7時發生大火，現場非法堆置的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒後產生濃密黑煙，明顯影響周邊空氣品質，且堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，兩項違規合計，最高可處2000萬元罰鍰。

該地下工廠今早發生大火，煙柱一度高達數十公尺，環保局接獲119通報後即派員前往，透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處，即請警消、民政及衛生單位示警，建議民眾緊閉門窗、減少外出。

桃園蘆竹地下工廠大火釋放大量黑煙，環保局人員到場監控空氣品質與環境污染狀況。桃園市環保局提供

環保局表示，現場監控PM2.5、PM10與揮發性有機物（TVOC）等空污指標，確認火警釋放大量濃煙造成空污，依《空氣污染防制法》第32條規定裁處，最高可處500萬元。

環保局說，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，也違反《廢棄物清理法》第46條第1項第3款規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金。兩項違規合計，最高可處2000 萬元罰鍰。

環保局表示，至於火災後大量殘餘廢棄物及受污染物料清理部分，則將依《廢清法》要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次污染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保污染源徹底移除。

桃園環保局預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。桃園市環保局提供

環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康安全不受影響。

