桃園地政局持續精進行政效能 展現穩健土地治理能力獲中央肯定

桃園市長張善政接受地政局呈獻內政部113年度直轄市、縣市政府評鑑績優獎項。圖：市府提供

桃園市長張善政今（31）日上午主持市政會議，接受地政局呈獻內政部113年度直轄市、縣市政府評鑑績優獎項，肯定地政局繼去（113）年獲得相關評鑑佳績後，今年再度於全國評鑑中脫穎而出、勇奪多項第一，顯示市府在非都市土地開發許可、土地使用編定管制及土地利用監測等核心業務上，持續精進制度設計與行政效能，展現成熟穩健的土地治理能力，成果深獲中央肯定。

非都市土地開發許可業務自民國90年由中央下授地方辦理以來，桃園即由地政局承辦，為直轄市唯一。圖：市府提供

地政局長蔡金鐘表示，非都市土地開發許可業務自民國90年由中央下授地方辦理以來，桃園即由地政局承辦，為直轄市唯一，業務還涵蓋土地使用編定、違規查處，業務量大且複雜。近年地政局為加速產業園區等重大案件審查，持續推動單一窗口機制及會議紀錄電子化，精進審查流程、提升行政效率。即便在案件量持續成長、型態日益多元的情況下，市府仍兼顧品質與效率，並提前因應國土計畫推動相關E化服務，強化審查效能與行政透明度，確保土地資源能在合法、合理與永續的前提下被妥善利用，支撐桃園整體發展。

地政局進一步表示，市府在土地利用監測與管制方面，配合內政部國土管理署監測機制，運用航空影像與遙感資料分析，結合跨局處及13個區公所合作強化變異點查報及聯合稽查，並導入數位化工具與資料標準化管理，使違規風險預警更即時、執法標準更具一致性。此次榮獲多項評鑑肯定，包括非都市土地開發許可審查作業評鑑獲「品質優良獎」及「創新精進獎」直轄市組第1名、非都市土地使用編定管制業務評鑑獲「績效優良獎」直轄市組第1名、以及土地利用監測作業成果評鑑則榮獲「非都市土地組金獎」，充分展現桃園在土地治理與專業執行上的整體實力。

