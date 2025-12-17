桃園地政局文武兼備拚市政 業務督導考評、全國競賽雙雙獲佳績

桃園市長張善政接受地政局呈獻榮獲「內政部114年地政業務督導考核」及「第42屆全國地政盃競賽績優獎座」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，接受地政局呈獻榮獲「內政部114年地政業務督導考核」及「第42屆全國地政盃競賽績優獎座」。張善政肯定地政局在業務督導考評與全國競賽中雙雙獲得佳績，展現桃園地政團隊整體專業與實力，也為桃園市政推動再添亮眼成果。

地政局長蔡金鐘表示，地政業務繁重，局內仍鼓勵同仁於公務之餘培養運動習慣。圖：市府提供

地政局長蔡金鐘表示，地政業務繁重，局內仍鼓勵同仁於公務之餘培養運動習慣，強健體魄、紓解壓力，並透過競賽凝聚向心力、深化團隊合作精神。今（114）年除榮獲內政部114年地政業務督導總考評「績優獎」外，桃園地政團隊亦於全國地政盃競賽中表現亮眼，從全國產、官、學界55個參賽團體中脫穎而出，一舉拿下男子桌球團體賽甲組、女子桌球團體賽、女子羽球團體賽及慢速壘球團體賽甲組等4項冠軍。未來地政局將持續秉持文武兼備、團隊合作精神，以專業與責任感精進服務品質，提供市民更優質、便民的地政服務。

廣告 廣告

地政局指出，桃園市於今年11月11日內政部主辦的地政節慶祝大會中，獲頒114年地政業務總考評「績優獎」。此外，在113年度直轄市、縣市政府辦理地籍圖重測計畫考評及三維地籍建物整合建置考評中，亦分別榮獲「優良獎」及「特優獎」肯定，展現桃園地政持續精進、穩健推動各項業務的成果。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中壢仁海宮200周年祈安五朝福醮慶典今晚迎高潮 200秒煙火閃耀夜空

桃園元旦升旗典禮落腳龜山 限量國旗專屬紀念圍巾這樣領