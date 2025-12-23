桃園地檢署召開政風業務聯繫協調會議 凝聚反賄選、反詐共識

桃園地檢署於12月18日下午召開「114年桃園地區政風業務聯繫協調會議」。圖：桃檢提供

為強化檢察機關與行政機關之政風業務聯繫，桃園地檢署於12月18日下午召開「114年桃園地區政風業務聯繫協調會議」，由檢察長戴文亮主持，邀請法務部廉政署、台灣高等檢察署政風室到場指導，以及桃園地區中央、地方與國營事業政風主管等88人參加，期透過溝通協調，推動反賄、打詐等相關業務。

此次聯繫協調會議透過與會人員意見交流，有效凝聚共識。圖：桃檢提供

戴文亮表示，政風業務聯繫中心的功能，是為有效結合地檢署與轄內各政風單位整體肅貪與防貪的力量，以發揮業務聯繫與共同合作的功能。感謝桃園地區各政風機構過去協助推動反賄選宣導、查察賄選以及查察罷免相關工作，亦期待115年地方公職人員選舉，能繼續發揮橫向溝通與互助合作的效能，共同努力分工合作，落實查察賄選與反賄選宣導等事項，阻絕境外勢力介選，共同守護台灣的民主。

廣告 廣告

此次專題報告由桃檢主任檢察官李韋誠報告「選舉查察」，請政風機構蒐報查察賄選情資及推動反賄宣導，使選舉得以公正、和平進行；並由主任檢察官吳秉林報告「識詐及反詐」，提升同仁防詐意識；及由人事室主任劉麗萍報告「性平及職場霸凌之處理」，使同仁正視並識切地處理相關事件。

桃檢強調，此次聯繫協調會議透過與會人員意見交流，有效凝聚共識，並期許轄內各政風機構持續與桃檢緊密合作，推動反賄選及反詐騙宣導，共同打擊不法。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

慈濟關懷照進八德外役監 用書香、樂聲點亮收容人希望

華碩、Google助攻打造AI智慧教室 龜山文欣國小成教育轉型新典範