桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

桃園市長張善政強調「對的事情要堅持做下去」，否則桃園難擺脫垃圾妥善處理率六都最後一名。記者陳俊智／攝影

桃園市政府推垃圾減量，本月起機關學校與公有市場必須使用專用垃圾袋，因先前溝通不足，引發師生與家長反彈，但市長張善政強調「對的事情要堅持做下去」，否則桃園難擺脫垃圾妥善處理率六都最後一名，「這個排名拿到檯面上，所有市民臉上都無光」。

桃園市政府推機關學校使用專用垃圾袋，雖依學校單月最大垃圾量發放垃圾袋，但只顧到總量，忽略實際使用情況，導致班級多的學校小垃圾袋不夠用，有老師為此叫學生把垃圾帶回家；另外，也有學校為了垃圾減量，舉辦活動後要求家長把自己的垃圾帶回家。

張善政今主持市政會議表示，垃圾費隨袋徵收確實有挑戰，但「對的事情，我們要堅持下去」。桃園每人每天平均產生0.6公斤垃圾，比新北市每人每天平均0.45公斤多三分之一，「這個絕對不是統計誤差，這個絕對是習慣問題，所以我們希望透過各種適度配套，把桃園市民垃圾減量、資源巡迴再利用的習慣培養起來」。

張善政說，桃園的垃圾妥善處理率去年不到93%，是六都最後一名，這個是市府與市民都要努力擺脫的問題。

「隨袋徵收之後，垃圾處理費每公斤不到1.3元，這是目前我們可以想到最節省成本的方法。」張善政指出，專用垃圾袋在機關學校和公有市場先行，很多家長會擔心增加支出與負擔，但垃圾費隨袋徵收後，水費就不再收垃圾處理費，用水費省下來的錢買垃圾袋，理論上是夠用的。如果真的用，教育局會給予補助。

張善政也說，垃圾費隨袋徵收是新政策，這個新政策會改變大家習慣，執行著實不容易，但桃園垃圾習慣必須要改變，否則桃園永遠是六都最後一名，拿到檯面上來講，所有市民臉上都無光。

