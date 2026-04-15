桃園垃圾費隨袋徵收見效 蔣萬安經驗傳承這樣說
桃園市自今年元旦起針對政府機關、公立學校、公有市場實施垃圾費隨袋徵收政策，該政策自1月1日實施至1月31日止，機關、學校及市場垃圾減量約29.85％，初步成效獲得肯定。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及有無經驗要傳承？他說，台北市幾十年從垃圾不落地到隨袋徵收，家戶垃圾減65％，回收占總垃圾量從原本2％提升至66％，這些巨大的成果國際都非常肯定；一同出席的桃園市副市長蘇俊賓也說，可以降低垃圾量，又幫市民節省荷包，應該積極推動。
蔣萬安今日與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，共同出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，被問及台北市有什麼經驗要傳承？蔣萬安笑說，「要不要讓桃園市來講」；蘇俊賓指出，台北市每人每天產生0.32公斤垃圾量，「全台灣最少」，台北過去也是0.6公斤，垃圾袋隨袋徵收後降到0.32公斤，桃園現在每人每日垃圾量是0.57、0.56公斤，最近則降到0.55公斤，桃園的人口持續在增加，如果每人每日產生的熱量持續在增加，其實沒幾年前31萬噸的垃圾沒地方去，堆置在掩埋場就會重新發生。
蘇俊賓表示，新北市也推了垃圾費隨袋徵收，今天劉和然也跟他交流很多，新北市的人均垃圾0.44公斤，等於一個政策至少可以降10％、20％甚至30％的垃圾量，又可以幫市民節省荷包，應該積極來推動。
蔣萬安也說，所以很高興看到桃園也願意來推隨袋徵收，去年5月他到法國巴黎參加巴黎協定簽訂10周年，他在論壇現場分享台北市幾十年來從垃圾不落地到隨袋徵收，台北市的家戶垃圾減了65％，回收占總垃圾量從原本一開始只有2％到現在提升至66％，這些巨大的成果其實國際都非常肯定，所以也會透過基北北桃4市平台來分享，跟各個縣市交流，相信各個縣市透過這樣的政策，垃圾減量的比例一定會大幅提升。
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