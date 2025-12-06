桃園垃圾費隨袋徵收 家戶未列入
桃園市政府12月起推動非家戶垃圾費隨袋徵收，副市長蘇俊賓日前在內壢、桃園高中聽取學校意見。蘇俊賓說，校園是桃園垃圾減量、資源循環教育的核心場域，若在校園建立減量生活行為，學生把概念帶回家庭，將成為永續效應。另傳聞明年起家戶也將隨袋徵收，市府駁斥表示一般市民並不在實施範圍內。
蘇俊賓說，桃園目前垃圾處理費採「隨水徵收」，無法反映垃圾量多寡，垃圾減量誘因不足，隨袋徵收屬於「丟多少、付多少」，可以讓各界更重視源頭減量，也讓費用符合公平原則。在校園推動隨袋徵收，可以直接降低垃圾量，也可以讓校園成為環境教育的實踐場域。
環保局長顏己喨補充，專用垃圾袋已在12月供應各校，19日將再補發一批，確保試用期間供應充足。此外資源回收物、廚餘與落葉則依現行分類方式處理，無需使用專用袋。對於學校舉辦大型活動，則可事先通知清潔隊，並完成分類，活動產生的一般垃圾可免用專用袋，減輕學校行政壓力。至於經費部分，隨水徵收的清潔費已經取消，學校可將省下的水費挪至購袋，若還有不足，會由環保局、教育局提供補助。
對於學校擔憂外來垃圾，環保局說，會成立專責巡查小組和校方合作，定期巡視校園周邊環境，並設置通報專線。未來將建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，若查獲違規將依法裁處，避免外部民眾影響校園垃圾量。
說明會中，也邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享實務經驗，新北市老師陳韻如說，初期因為習慣改變，的確會有一些困擾，但經過磨合、做好垃圾分類，的確可以有效減少垃圾量。桃園國小和南勢國小也分享如何集中蒐集和做好垃圾分類，就能良好配合政策推行。
另網路有人傳言桃園明年家戶也會跟進垃圾費隨袋徵收，市府強調，政策僅限由清潔隊收運垃圾的機關、學校、市場使用專用垃圾袋，一般市民完全不在實施範圍內。此外先前有傳出要求學生把垃圾帶回家，或不能在校吃早餐，環保局也否認說法，強調學生權益不受影響。
