桃園垃圾車今加班清運 環保局：依原時段收運

生活中心／周孟漢報導鳳凰颱風持續逼近台灣，導致今（11）日白天台灣部分地區風雨不斷，但過往停班課總是綁在一起的北北基桃，卻只有雙北部分地區，以及桃園市停班停課，讓不少需要跨縣市工作的網友們相當頭痛，就有住在桃園的網友要到新北上班時，發現公車不僅減班，甚至還出現停駛的狀況，讓通勤的他相當頭痛。

民視 ・ 1 天前