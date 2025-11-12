桃園垃圾車今加班清運 環保局：依原時段收運
因應昨(11)日桃園市停班停課一天，環保局宣布垃圾車、資源回收車今日加班清運，民眾可依原收運時段將垃圾及回收拿出來倒。
環保局表示，考量昨日因鳳凰颱風未收運，今日垃圾車將依原時段加班清運，請市民務必做好垃圾分類，切勿隨意棄置。
民眾可下載「桃園垃圾車」APP，以掌握垃圾車即時位置，或至環境管理處官網即時查詢系統查詢車輛動態。
