桃園埔頂污水下水道促參計畫提前達標 5424戶完成接管展現治理效率





為加速推動污水下水道建設並改善城市環境品質，桃園市政府水務局透過促進民間參與公共建設機制，積極推動「桃園市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫」。在市府督導與民間機構通力合作下，該計畫已於114年10月提前完成自許可年限起五年內4,877戶用戶接管的階段性目標，至同年12月底更累計完成5,424戶接管，成果超前進度，展現公共建設推動效率與治理成效。

市府水務局表示，大漢溪左岸的大溪老城區多數住戶已完成污水接管，而埔頂污水下水道BOT計畫位於大漢溪左岸，範圍涵蓋埔頂計畫區及員樹林地區，是維護大漢溪水質的重要關鍵。由於用戶接管工程需於既有道路及民眾私有土地施工，過程涉及高度協調與溝通，施工難度相當高，能提前約兩個月完成階段性里程碑實屬不易。市府透過強化資訊透明及居民溝通，有效降低施工對生活影響，也提升民眾對污水下水道建設的理解與支持。



桃市府水務局推動「桃園市埔頂計畫區污水下水道系統促參計畫」，計有5,424戶完成接管展現治理效率。

本計畫由埔頂環保股份有限公司依投資契約與投資執行計畫書內容辦理，配合市府整體政策，規劃於12年內完成近1.1萬戶污水接管，並分期、分區推動系統建設與營運，將污水收受至埔頂水資源回收中心。此次提前達標，民間機構除透過周延施工規劃縮短工期外，也主動加強與住戶溝通說明，提高接管意願，降低施工阻礙，確保工程順利推進。

水務局同時協助整合完工流程，並採取提前審查策略，將原需多方協調的住戶、監造與行政程序，大幅壓縮至約一個月內完成，有效加速工程與後續營運效率。該計畫歷經市府委外評鑑屢獲甲等成績，顯示系統操作與管理品質穩定可靠；且計畫位處水源水質保護區內，污水處理成效良好，對於水體水質維護具實質助益。

水務局指出，提前完成階段性接管目標，不僅可提早發揮水質改善效益，也有助提升水資源回收中心操作效能。未來，將持續依契約督導後續接管進度及營運管理，並由民間機構結合水資源回收中心的環境教育功能，攜手桃園市大溪中庄休閒農業發展協會推動環境教育，深化民眾對水資源保護與污水處理的認識，進一步擴大公共建設的社會與環境價值。

