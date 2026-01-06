桃園埤塘文化的幕後推手 陳其澎以設計串連水資源地景

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者陳佩琪／桃園報導】中原大學設計學院「設計史論」一課於5日舉辦校外走讀行程，以博、碩士生為主要對象，由中原大學室內設計學系教授陳其澎親自帶領，走訪桃園石門水庫十一份地區（北部水資源園區），並沿著石門大圳三坑仔段前行，依序探訪員樹林落羽松秘境、品嚐在地美食，接續參訪齋明寺、霄裡大池、石母娘娘與至德堂，以及大伙房與長福堂等重要人文與水利節點。學生們紛紛表示收穫豐富，過去僅在課堂與文獻中學習到的水利系統與聚落脈絡，如今能親身踏查、實地感受，對空間、歷史與土地的理解更加立體而深刻。

被譽為「桃園埤塘文化」與「水資源地景」幕後推手的陳其澎，是室內設計與公共空間設計領域的資深教授；他長期關心設計如何真正回應地方的需求，不只停留在圖面或理論，而是帶著學生走進社區，把研究、教學與實際行動結合在一起。從空間設計、地方創生到環境教育與文化保存，陳其澎持續以設計為工具，為土地與社區找出新的可能性，在學界與實務現場都產生了深遠的影響。

陳其澎回憶，初訪八德霄裡時，當地仍保有農耕地景，常見婦女們在水池邊洗衣，讓他深受感動，也促使他思考設計如何成為連結人與土地間的媒介。過去，陳其澎憑藉多年主持計畫與跨領域合作的經驗，帶領中原大學團隊走進社區，主動與在地居民溝通，也與學校密切合作，將埤塘生態、地方文化融入設計教育與各項課程活動中。這樣的努力不僅讓霄裡國小成功獲得特色學校認證，也接連拿下多項鄉土教育與環境教育相關獎項，成為地方教育與社區共創的亮眼案例。

參訪學員收穫滿滿，透過實地走讀與專業導覽，對桃園埤塘、水利系統與地方文化有了更深刻的理解。林碩盈表示，對於此次行程獲益良多，陳老師介紹很多浣衣文化解研究深，透過計畫將浣衣文化活化真的不錯；邱義盛表示，來到中原博士班，原來不只學術，蠻多課程都很在地，有這樣的交流活動，多接觸在地，真不錯；張健慧表示，本身住在桃園很久了，參加行程後加上陳老師的專業導覽，讓我更了解桃園的人文、歷史、文化；黃孟筠表示，平常都是看到書上的介紹，親眼見到陳老師執行過的案子，如何看待這些環境，把它串聯，這樣的體驗很棒；徐嘉穗表示，見到桃園市郊風光，經由活化的結果，感受到陳老師及團隊的專業與用心，感覺上這一門課很值得；黃瓊慧表示，工作之餘讀書，參加這樣短短幾小時的走讀課程覺得值得且悠閒，用不同的角度看文化資產很有意義；董崑華表示，能進一步了解桃園台地、崖線與當地的風俗人情，加上桃園的埤塘一直在消失中，藉由陳老師對桃園的水文化的介紹，期盼有更多民眾也能來走踏，看看不一樣的桃園特殊地景，一同來探索；秦子昂表示，經由課堂上聽過長福堂，今天能親眼見到還滿感動的，加上陳老師的專業解說，讓學生無壓力學習，真的不錯。從走進現場、聆聽解說到親眼所見，讓書本中的知識真正「活」了起來。

此外，陳其澎指出，桃園目前仍保有約2806口埤塘，其中最早的一座可追溯至西元1738年。這些埤塘不僅見證先民因地制宜的生活智慧，也承載著重要的水利發展歷史。陳其澎強調，唯有透過長期的研究投入與實際行動，才能讓埤塘不再停留於靜態保存的地景遺產，而是轉化為結合設計思維、教育實踐與地方發展的「活教材」，在當代社會中持續創造新的價值與可能性。

