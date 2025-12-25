桃園埤塘驚現罕見白變洋燕 鳥友驚呼「那一刻太幸運了」

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園埤塘出現難得一見的自然奇景，桃園市1名鳥友在參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」時，於大園區1口埤塘旁，意外發現1隻通體潔白、飛行姿態卻與洋燕如出一轍的特殊個體，確認為極為罕見的「白變洋燕」，消息一出，立刻在鳥友圈引發熱烈討論。

該名鳥友表示，平時常利用上班前的空檔，巡訪大園濱海一帶的李厝、許厝港等地，若沒有特殊鳥種，就當作練習拍攝與eBird紀錄，一旦遇到稀有鳥種，便是「撿到寶」，過去曾記錄到流蘇鷸、鶴鷸、小天鵝與巴鴨等珍稀訪客，隨著桃園鳥會本月啟動冬季埤塘鳥類調查，鄰近公司周邊多口埤塘，也順勢成了他認領的「責任配額」。

廣告 廣告

他說，意外的驚喜發生在看似再平常不過的早晨，當天因路況順暢提早20分鐘抵達集合地點，鳥友先行觀察埤塘環境，一舉起望遠鏡，立刻發現遠方有1隻白色小鳥，在空中以洋燕典型的輕快振翅方式飛行，軌跡前後飄忽、靈巧滑翔，拉近距離觀察，從飛行姿勢、體型比例、尾羽分叉形狀到虹膜顏色逐一比對，綜合各項特徵後，判定為洋燕的白變個體，並以鳥類辨識App「Merlin」進行照片辨識，結果亦一致。

「那一刻真的只能說太幸運了」鳥友興奮地說，更令人驚訝的是，埤塘旁的塘主透露，這隻醒目的白色燕子，其實已在當地出現約1個多月，因行蹤飄忽，並非每天都能看到。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，所謂「白變」並非真正的全白化(白子症)，而是屬於色素表現異常的一種類型，導致羽毛部分或大範圍呈現白色，這類個體在野外存活不易，也因此格外珍貴，消息傳開後，鳥友們也依據白變洋燕身上的黑白分布，幽默地將其外型比擬為反嘴鴴、甚至花澤鵟，讓嚴肅的科學紀錄多了幾分趣味。

他表示，桃園鳥會每年都會在冬季進行埤塘鳥類調查，希望藉由鳥類累計的指標數據，作為政府部門對於桃園埤塘多用途的規劃參考，而正是仰賴這樣的公民科學力量，透過鳥友志工的定期觀察與回報，逐步累積長期資料，不僅能掌握候鳥動態，也有機會記錄到罕見或異常個體，對這位鳥友而言，聖誕節的白變洋燕，不只是一次難得的觀察紀錄，更是公民科學最迷人的時刻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

