桃園執行分署11/11拍賣泰達幣、店面及商辦

（中央社記者葉臻桃園5日電）法務部行政執行署桃園分署今天表示，11日舉辦「五打七安拍賣會」，拍賣標的包括iPhone14、泰達幣、中壢區黃金地段店面、桃園區商辦及龍潭區住家等物件，歡迎民眾參與投標應買。

桃園分署今天表示，將於11日上午9時30分起舉辦「五打七安拍賣會」，標的包括iPhone14手機、43萬7283.716304顆泰達幣，以及中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的金店面，和桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓的商辦、龍潭區小套房及土地等物件。

桃園分署說，泰達幣和動產、不動產的拍賣地點在桃園市桃園區復興路186號13號拍賣室，車輛拍賣地點則在桃園市桃園區富國路100號。

桃園分署也說，昨天舉辦的123聯合拍賣會，其中板信商業銀行52股實體股票及畸零股款拍定，其他標的如公司出資額等，則以未拍定收場。（編輯：李錫璋）1141105