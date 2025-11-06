桃園堆高機鬼切！機車騎士來不及閃避撞飛重摔

桃園市桃園區春日路發生一起堆高機擦撞機車的交通事故。根據警方調查，34歲張姓男子駕駛堆高機行駛於春日路上，在未注意後方來車的情況下，突然左轉欲前往經國路方向。此時，54歲陳姓男子騎乘機車在後方直行，面對前方堆高機無預警轉彎，陳男已無法及時閃避。

監視器畫面顯示，機車直接撞擊堆高機的牙叉部位，強大的撞擊力道導致陳姓騎士當場彈飛，整個人噴飛後重摔在地。這起意外造成陳男全身多處擦挫傷，現場畫面相當驚悚。

桃園警分局接獲民眾報案後，立即派員前往現場處理。警方到場後首先協助將受傷的陳姓騎士送醫救治，所幸經醫院診斷後，陳男雖然全身多處擦挫傷，但暫無生命危險。為釐清肇事責任，警方當場對雙方實施酒精濃度測試，檢測結果顯示兩人酒測值均為零，排除酒駕因素。

經警方初步調查，張姓男子駕駛的堆高機屬於動力機械，依據相關法令規定，此類車輛若需行駛於一般道路，必須事先向主管機關申請臨時通行證。然而張男並未依規定申請臨時路權，即貿然將堆高機開上一般道路，已明顯違反道路交通管理處罰條例。

針對這起事故，警方依據道路交通管理處罰條例第32條第1項規定，對張姓男子製單告發。根據法令規定，未經許可駕駛動力機械於道路行駛者，可處新台幣3千元以上、9千元以下罰鍰。除了行政罰鍰外，張男還必須負擔陳姓騎士的醫療費用以及機車維修等相關賠償責任。

警方特別提醒，堆高機、挖土機等動力機械設備，原則上不得行駛於一般道路。若因工程或其他特殊需求必須上路，駕駛人應依規定向相關單位申請臨時通行證，並遵守交通規則，確保行車安全。此外，駕駛動力機械時更應注意周遭車況，轉彎前務必確認後方無來車，避免類似意外再次發生。

