桃園夏威夷生魚飯打造新鮮高蛋白輕食 健康健身都飽足
美食中心/綜合報導
從個人習慣到市場空缺 中壢POKE品牌誕生過程
「在台北唸書時，poke 飯是我日常的一部分；回到中壢，卻發現想吃一碗健康又方便的輕食，竟然沒有太多選擇。」這樣的反差，成為NONPOKE 夏威夷生魚飯誕生的起點。創辦人結合自身的飲食習慣、對健康料理的信念，以及對異國風味的熱愛，他決定回到家鄉開設自己的品牌，推出一系列中壢客製化餐盒，主打健康、方便、具異國風味的輕食選擇。
NONPOKE在 2023 年正式成立，主打桃園夏威夷生魚飯為核心，致力於提供中壢健身餐推薦品項，服務對象涵蓋上班族、學生、健身族與想控制飲食的消費者。品牌也因為填補了中壢輕食市場的空白，很快成為中壢人氣生魚飯與健康便當選項之一。
「NON」不只是名字 更是一份桃園健康飲控料理的承諾
NONPOKE的品牌名稱源自夏威夷語，「NON」意指美味，「POKE」則是切丁生魚飯的總稱。結合之下，成為一種象徵健康、簡單又有層次風味的生活飲食哲學。
不同於一般速食餐盒，NONPOKE 夏威夷生魚飯特別針對中壢低脂健康餐盒與桃園減脂料理市場設計菜單，從主食、蛋白質到配菜與醬料皆可自由搭配。不吃生魚的人可選擇壽喜燒牛、雞里肌或鮮蝦；想補充蛋白質則可搭配生鮭、生鮪或未來即將推出的豆腐選項，滿足桃園蛋白質餐盒需求，也服務尋找桃園蔬食便當的族群。
手作醬料與自家醃製蛋白 做出中壢低GI便當的風味差異
NONPOKE的另一特色，在於全面自製調味與嚴格品管制度。從辣味美乃滋到水果優格醬，全數由店家自行研發製作；蛋白質選項如壽喜燒牛肉與鮮蝦，也不委外加工，堅持每日現醃與新鮮備料。
這樣的堅持讓品牌不只是一間中壢外帶 poke 飯店家，更在中壢減脂外食餐市場中建立穩定聲量。創辦人提到，有顧客吃完後主動詢問是否可單買醬料或蛋白質，這樣的正面回饋也成為團隊持續創新的動力。
目前菜單提供多達 16 種配菜選擇，如櫛瓜、南瓜泥、玉米、海帶芽等，讓每一份中壢輕食餐盒兼具口感層次與營養均衡，同時也方便自由控制總熱量與碳水比例。
結合外帶設計與空間氛圍 走向桃園海鮮沙拉碗品牌
考量到現代人的生活節奏，NONPOKE 夏威夷生魚飯除了內用環境採用夏威夷海灘風設計，也規劃推出以桃園外帶健康餐為主的專門門市，服務通勤族與上班族。
空間明亮、設計感手提包裝、寵物友善與多元支付方式，都是為了讓輕食不只是功能選擇，而是一種「可以被喜歡的日常」。品牌未來將持續強化中壢健康飲食供應鏈與桃園便當料理選項，讓健康餐盒不再是刻板的減肥代名詞，而是能真正與生活融合的飲食選擇。
延伸了解 NONPOKE 第一次來，也能吃得安心又自在
Q1：我不太敢吃生魚，還能吃 poke 嗎？
當然可以！NONPOKE 提供多種熟食蛋白質選項，例如壽喜燒牛肉、雞里肌、鮮蝦等，都是不吃生食者的熱門選擇。若您嚴格素食，也即將推出豆腐等植物蛋白選擇，滿足不同飲食需求。
Q2：我不知道怎麼搭配餐點，有推薦組合嗎？
有的！除了完全自選式 poke bowl，店內也提供多款推薦組合，例如「招牌夏威夷組合」或「雞肉風味組合」，省去選擇障礙。若想自由搭配，店員也會依口味（敢不敢吃辣、是否吃生魚等）給予建議。
Q3：NONPOKE 的醬料可以單買嗎？
目前醬料與蛋白質尚未開放單獨販售，但這確實是我們經常收到的熱情回饋（笑）。我們也在思考未來是否以特別包裝方式推出限量販售，請持續關注我們的社群與公告！
Q4：你們的餐盒適合健身或減脂中的人嗎？
是的。我們提供低碳、高蛋白質選項，基底可選擇生菜、糙米等較低GI來源，配菜也多為天然、少調味類型，搭配自製醬料可進一步控制熱量。許多健身與控制飲食的顧客，都已將我們納入日常餐食選擇。
《NONPOKE 夏威夷生魚飯》
更多資訊：https://rink.cc/i0ys9
【桃園店】
地址：桃園市桃園區中華路70號
連絡電話：03-347-4221
官方FB：https://rink.cc/l1nd5
Google地圖：https://rink.cc/f26gg
【海華店】
地址：桃園市中壢區九和三街26號1樓
連絡電話：03-426-6455
官方FB：https://rink.cc/ddwpi
Google地圖：https://rink.cc/cziku
（最新資訊請以商家公告為準）
