桃園外送員「超車」撞上右轉車！「肉身噴飛慘死」休旅車也涉疏失

桃園市新屋區日前發生一起奪命車禍。一名23歲邱姓外送員執行外送任務途中，行經中興路與興福路口時，與同向行駛、準備右轉的休旅車發生碰撞。強烈撞擊下，邱男連人帶車被拋飛，重重撞上路旁電線桿，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。









警方調查，車禍發生時間約在上午10時50分左右。23歲邱姓外送員執行外送任務途中，疑似準備從右側超越前方車輛。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）









根據《三立新聞網》報導，警方調查，車禍發生時間約在上午10時50分左右。23歲邱姓外送員執行外送任務途中，疑似準備從右側超越前方車輛，卻意外撞上20歲吳姓男子駕駛之右轉的休旅車發生碰撞，雙方來不及反應，強大的衝擊力道導致邱男當場被拋飛，整個人重重撞上路旁電線桿，現場狀況相當慘烈。警消人員獲報後立即趕抵現場，發現邱男已無生命跡象，隨即將人緊急送往醫院搶救，因傷勢過於嚴重，經醫師全力搶救後仍宣告不治。

警方指出，肇事的休旅車由20歲吳姓男子駕駛，事故發生後配合警方調查，並未出現肇逃情形。經實施酒測，邱男與吳男的酒測值皆為零，已排除酒駕因素。初步研判，事故可能與休旅車右轉時未注意後方來車有關，但實際肇事原因、雙方行車動線及責任歸屬，仍需調閱監視器畫面與進一步鑑定後，才能釐清全貌。





