桃園外遇離婚律師推薦，離婚協議親權爭取

【商家指南推廣專題】

圖片由楊富淞律師事務所提供

台灣每年有超過5萬對夫妻辦理離婚，為協助民眾正確理解離婚程序並捍衛自身權益，桃園外遇離婚律師推薦首選楊富淞律師，將分享最常見的四大離婚協議問題，他從多年經手離婚官司的經驗出發，提供最實際的法律解析，協助當事人合法離婚、爭取子女親權或獲得外遇賠償。

【離婚協議問題一：對方不同意還能離婚嗎？】

我國離婚方式包含協議離婚、法院調解離婚與裁判離婚，針對「對方不同意還能離婚嗎？」的離婚協議問題，桃園外遇離婚律師推薦首選楊富淞律師指出，只要婚姻已經實質破裂，即使對方不同意，也能向法院請求判決離婚。常認定的法定理由如下：

廣告 廣告

1.外遇（與配偶以外之人合意性交）

2.夫妻間之家暴（不堪同居之虐待）

3.惡意遺棄、長期分居

4.重大侮辱

5.故意犯罪，判刑逾六個月確定

6.其他難以維持共同生活之情形

楊富淞律師提醒：「法院重點不是誰堅持不離，而是婚姻是否已無繼續可能。」

【離婚協議問題二：離婚證據越多越好嗎？】

由於法官是人不是神，須透過離婚證據了解婚姻狀況，但證據並非越多越好，而是要「直接指向破壞婚姻的行為」，楊富淞律師特別分享五種最具效力的離婚證據類型：

1.外遇證據（旅館紀錄、曖昧對話）

2.家暴證據（診斷證明、保護令聲請紀錄、錄音及錄影）

3.分居證明（戶籍資料、租約）

4.犯罪證據（判決書、起訴書）

5.重大侮辱或精神虐待（威脅、羞辱訊息）

楊富淞律師補充道，當事人須提出證據證明「事情有發生且已影響婚姻」，才能讓法官採信，判斷離婚訴訟的勝負者。

【離婚協議問題三：離婚的子女親權會判給誰？】

法院重視「子女最佳利益」，會安排社工或家事調查官，親赴雙方家中訪視，做出法官判決依據的調查報告。以下為常見評估標準：

1.主要照顧者原則：若長期由某一方照顧孩子，會優先考慮讓這一方繼續照顧。

2.現狀維持原則：為了避免孩子所處環境變動而影響其身心發展，法院會盡量不變更孩子之生活地點。

3.友善父母原則：若一方願意擔任友善父母，讓孩子在父母離異時，仍能收到父母的愛，法院通常會將監護權判給願意努力的一方。

4.父母適性比較衡量原則：就父母之品行、照顧能力、經濟能力、與子女之實際互動等，綜合評估誰適合養育孩子。

5.未成年子女之意願：通常七歲以上的孩子較能表達內心之真實意思，法官會傾聽孩子的想法與意願。

【離婚協議問題四：通姦除罪，抓到能獲得外遇離婚賠償金嗎？】

通姦罪於2020年除罪化，無法透過刑事途徑制裁外遇第三者，但被害人仍能向外遇第三者提出精神賠償請求，只要持有客觀證據，例如：旅館紀錄、曖昧對話內容、親密照片（影片）等，便能作為侵害配偶權的實質依據。

至於外遇離婚賠償的判斷，以下因素會影響法院判賠金額的高低：

1.外遇持續時間

2.是否公開且造成羞辱原配

3.外遇是否造成婚姻破裂與受害配偶精神痛苦程度

4.當事人社會地位、經濟狀況

離婚不只是法律問題，更牽動人生與家庭。許多民眾因不熟悉離婚協議流程，在訴訟中吃虧，影響孩子與生活。楊富淞律師提醒，面對婚姻困境切勿倉促決定，應先釐清離婚程序與自身權益，才能降低離婚傷害。若想了解親權或賠償，歡迎洽詢桃園離婚律師楊富淞律師。

更多桃園外遇離婚律師推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：楊富淞律師事務所

官網：https://rink.cc/6355c

官方LINE：https://rink.cc/6355c

電話：0918-425-852

地址：桃園市桃園區中正路1071號5樓之2

時間：週一至週五09:00~18:00

以上訊息由楊富淞律師事務所提供