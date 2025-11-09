桃園多處市民活動中心私地糾紛 「官司纏身」面臨拆除又藏安全隱憂

桃園市不少活動中心坐落於私人土地，除了產權問題，也因使用多年已老舊，圖為桃園西埔活動中心。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市活動中心有不少因坐落私有土地「官司纏身」，陸續被法院判決拆屋還地，桃市府統計，全市現有391個活動中心，坐落私人土地有72處，許多仍在官司訴訟，議員李家興表示，請市府儘速盤點並編列預算，積極與地主協商解決產權問題，避免活動中心面臨拆除窘境；市長張善政表示，市府會盤點並逐案與土地所有權人溝通，以簽訂無償使用同意書或租賃方式辦理。

李家興表示，活動中心坐落私地問題懸而未決，光是楊梅區18個活動中心，就有高達9個數屬私地，這些土地早年都是地主以口頭或書面無償提供使用，隨著所有權人因繼承、買賣等因素轉移，導致現在紛爭不斷，其中，上田、三湖官司都已敗訴，除了產權問題，建物老舊卻無法整建，更存在安全隱憂，像是楊梅秀才活動中心已60年，1樓天花板低矮、人都快頂到頭，早已不符建築法規，卻因私地問題難以整建。

此外外，高山活動中心今年7月火警3樓燒毀、10月火警2樓燒毀，當時還有里民正在上課，主因是電線走火，請市府儘速盤點並編列預算，積極與地主協商解決產權問題，避免活動中心面臨拆除，影響里民課程、關懷據點運作，若以購買方式預算恐非常龐大，建議市府亦可與地主協商，先以租用的方式解決。

社會局長陳寶民表示，經提起訴訟市府敗訴確定者，將依法院判決辦理，若建物鑑定為危樓或已閒置報廢，將提前拆屋還地，如建物上須使用則辦理無償借用或租用，必要時得編列預算取得產權，楊梅區上田活動中心在1980年、三湖是1977年，分別經地主口頭、書面同意使用，官司敗訴後，上田已透過區公所與地主達成共識，5年內提供無償使用。

桃市府表示，全市市民活動中心共有391處，民政類187處由民政局管理、社政類204處由社會局管理，現有72處坐落於私地，在司法訴訟程序的包括蘆竹區山腳市民活動中心，經法院調解確定使用至2028年12月31日須拆屋還地，現由社會局編列算補助每月8700元租金；蘆竹區中福市民活動中心，由德林寺與原地主價購土地，現由德林寺無償提供使用中；觀音區坑尾市民活動中心，拆除工程已於11月6日公告招標；大溪區月眉活動中心，地主已提告由桃園地院審理中，將依法院判決結果辦理，對拆除的活動中心，將媒合其他活動中心或閒置館社共同使用。

