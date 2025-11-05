桃園夜市必吃！排隊也要等的烤馬鈴薯，人氣招牌「雙倍起司」濃郁爆漿，綿密鬆軟口感太犯規

桃園夜市烤馬鈴薯

每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。

在桃園觀光夜市裡面中段，搭乘大眾交通工具，從桃園火車站搭乘公車到桃園觀光夜市，從入口處在左手邊，騎車或開車可以停在附近的私人停車場，如果是停北埔路停車場，步行1分鐘就能抵達。

要注意一下太早點的話，老闆還沒到是不會營業的，原本以為是6:30營業，但是這天等到7:00老闆來才會營業，即使已經有工作人員打開木板也是，不想排隊的話，建議晚點到，像我們有次九點多到就免排隊，只是太晚到的風險是會售完。

MENU

我們從一開始的每份55元漲到現雙口味已經是80元了，所有的口味除了綜合和雙倍起司都可以挑選二種喜歡的口味，如果想要全部都吃到就選擇綜合口味，就能通通滿足了。

<此為2022/10月份價格>

每次漲價大約都是10元，其實現在的價格一份差不多可以買一個便當了。

通常只會有一人負責加料的部份，所以動作真的快不了，想吃真的要有耐心，因為老闆很有自己的原則，所以就只能慢慢等囉…

來到這裡必吃的就是烤馬鈴薯，基本口味可以選擇兩種，這樣吃起來也比較不容易膩口，通常ANITA必吃的就是雙倍起司，VINCENT則是玉米火腿或是玉米培根交換，烤得鬆軟的馬鈴薯隨便搭配都蠻好吃的。

培根玉米80元

可以看到培根的色濖比較鮮，也不會烤的太久，通常都是使用烤箱先烤過，培根帶著微微煙燻鹹味，搭配著淋上的特製醬汁，吃起來特別鬆軟也好吃。

玉米顆粒搭配起來也很香甜，可以兩種口味交換著吃也比較不膩口，玉米的甜味中和了培根的鹹度，讓整體口感既有變化也不會單調。

雙倍起司85元

拿起來還燙手，馬鈴薯體紮實卻帶點鬆軟，表層起司微拉絲，咬下去先是馬鈴薯的綿密軟糯感，緊接著起司香氣爆開，起司的鹹香與馬鈴薯自然的土香交織，內部餡料部分稍微濕潤，起司整體在口中滑順度高，但不油膩，也是ANITA必吃的口味。

火腿玉米80元

火腿帶來了肉香與鹹度，但火腿都會烤的比較黑一些，賣相不是很好，但還是吃得到火腿的香氣，且將油脂都逼出來，搭配著馬鈴薯泥的口感剛剛好。

在夜市的熱鬧燈光與人聲中，熱騰騰的馬鈴薯，手冒著蒸氣，嘴邊黏著起司微絲，可以邊走邊吃是台灣夜市的特色，但通常我們都會外帶回家坐著慢慢享用，濃郁爆漿的風味，成為桃園觀光夜市中不可取代的排隊名店，完美地將簡單的烤馬鈴薯，透過精細的泥化處理和雙倍起司的加持，也是 桃園夜市烤馬鈴薯熱門的原因。

地址： 330桃園市桃園區北埔路60號

電話號碼：0931 345 045

營業時間：18:30–00:00(售完為止)

