桃園大嵙崁清淤輸送道全線通車

大嵙崁清淤輸送系統全線通車。（桃園市水務局提供）

記者陳華興∕桃園報導

石門水庫「阿姆坪防淤隧道」完工，水利署與桃園市政府聯手推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，二十二日全線通車。

這條全長約八點四六公里的清淤道路不僅成功串聯大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，更是「大龍門觀光廊帶計畫」中重要的基礎建設，透過將重型清淤車流與一般車輛車流進行分離，緩解大溪與龍潭地區交通壓力。

水務局表示，「大嵙崁清淤輸送系統工程」除了提供石門水庫清淤車輛通行，避免重車行經市區道路時造成交通影響；並新設六公里保護工滿足大漢溪左岸治理計畫要求一百年重現期防洪標準，另遷移六座超高壓電塔遠離瑞興國宅及崁津部落等水岸原住民居住區。

本工程具備兩項全國首創，分別為全國第一條為水庫清淤車輛提供通行之道路，以及首創將水庫淤泥與現地土方拌合之「淤泥拌合土」填築保護工坡面，落實循環再利用並兼顧生態保育。

大嵙崁清淤輸送系統全線通車，完善大龍門觀光廊帶交通基石。（水務局提供）

「大嵙崁清淤輸送系統工程」完工後，清淤車輛從石門水庫至大溪交流道可減少約五公里運輸距離，換算每年可增加四點一萬立方公尺清淤量並減少五十六萬公斤碳排放量，推估每年可節省道路維護費約五千六百萬元。

除了工程效益，計畫亦同步新設八點四公里自行車道，完工後可從石門水庫直達新北鶯歌，並進一步延伸至淡水八里，建構出長達六十公里的國際級水岸路廊，讓石門水庫的觀光動線能跨域與北台灣重要景點接軌。