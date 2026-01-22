桃園大嵙崁清淤道路全線通車 同步設8公里自行車道

花費26億、歷經3年施工，終於全線通車，全長約8.46公里的大嵙崁清淤輸送系統工程，是全國第一條為水庫清淤車輛提供通行的道路，也是首創將水庫淤泥和現地土方拌合的淤泥拌合土填築保護工坡面，落實循環再利用並兼顧生態保育。

桃園市長張善政表示，「石門水庫延長壽命非常重要，清淤也是非常重要的工作，清淤過程中造成的交通負荷，我們希望有一條新的道路，也就是這條大嵙崁清淤道路。」

桃園市水務局河岸地工程管理科長王瀚逸指出，「清淤道路它的一個特點，我們是採用水庫淤泥以及現地的土壤，1比4的方式來進行拌合，護坡植生的一個綠色植生狀況非常良好。」

隨著大嵙崁清淤道路通車，清淤車輛從石門水庫到大溪交流道可減少5公里運輸距離，每年可增加4.1萬立方公尺清淤量及減少56萬公斤碳排放量，推估每年可節省道路維護費約5600萬元。

對於記者詢問有了清淤道路後有何影響，龍潭居民馬先生說道，「這邊的觀光，健走、騎腳踏車，真的很棒。」

龍潭居民鄭女士也說：「我喜歡呀，因為我們來這邊石門水庫住了14年了，每次都在石門水庫裡面走，現在多了一個新的景點呀，可以往這邊走。」

這條清淤道路，也同步新設8.4公里自行車道，可從石門水庫直達新北鶯歌，並進一步延伸到淡水八里，建構出長達60公里的國際級水岸路廊，讓石門水庫的觀光動線能跨域和北台灣重要景點接軌。

