桃園大廟出現罰單陷阱？紅色鋪面誤導過馬路 黃瓊慧：9成民眾都搞錯

桃園景福宮大廟周邊近日遭傳出現「罰單陷阱」，桃園市議員黃瓊慧接獲民眾陳情，指稱大廟側門與馬路間劃設的紅色鋪面，極易讓行人誤以為是引導穿越馬路的標線，進而違規跨越遭到警方開單。黃瓊慧實地走訪發現，高達九成民眾皆產生誤會，痛批都發局的設計不僅交通局未同意，更是在誤導民眾。對此，都發局回應，該紅色路段是為警示車輛減速，將再與交通局研議最佳作法。

黃瓊慧指出，該紅色標線正對大廟側門出口，且設計意象與大廟結合，容易引導行人直接跨越馬路。上周與都發局、交通局、警察局辦理會勘時，交通局表示該處並未同意劃設紅色區塊，因為前後已有斑馬線，此不明標線不在現行規範內，且現場缺乏告示說明。雖然都發局在會勘中聲稱，該標線是為了提醒駕駛人減速，並非引導行人過馬路，但黃瓊慧質疑現場行人幾乎都走在紅線上，設計明顯具備引導性，卻讓民眾因此領到罰單。

針對爭議，都發局回應表示，景福宮為在地信仰中心，規劃階段便觀察到許多民眾習慣由側門往返兩側店家，但受限於現行交通法規，該處並不符合劃設行人穿越線的規定。因此，都發局才採取紅色路段設計，藉此警示來往車輛減速慢行，並非刻意誤導。面對民眾反映的違規裁罰問題，都發局強調將與交通局持續溝通，基於人本交通理念尋求更完善的改善方案。

