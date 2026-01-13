桃園大廟旁「怡美書店」，百年紅磚老宅變身獨立書店，書香與咖啡交織的靜謐時光

桃園｜怡美書店

如果你熟悉桃園舊城區，一定知道景福宮(大廟)一帶的街景，向來熱鬧卻帶著歲月痕跡，永樂街不寬，卻承載了許多老桃園人的日常記憶，就在這樣一條街上，有一間靜靜佇立的老屋書店，經過老城區的重新拉皮整理，讓整個市區有變身的感覺；這棟房子是徐氏家族的老房子，三樓便是劍道故事館，2025年新進駐的「怡美書店」，讓人們來到這區不僅可以吃美食，還可以培養文化氣息，最棒的是這裡還可以使用文化幣喔！

怡美書店臨近景福宮，卻沒有觀光書店的喧鬧感，而是一種溫柔而堅定的存在，書與人之間的距離，在這裡被重新拉近，也讓更多桃園人重新看見自己的城市故事。

桃園｜怡美書店

交通資訊

大眾交通

火車 ：搭乘台鐵至「桃園火車站」，出站後步行約 10–15 分鐘可抵達

公車：搭乘多線公車至「景福宮站」，下車後步行約 3–5 分鐘、搭乘桃園客運5014線「桃園-南崁」、5020「桃園-下福」、5059「桃園-桃園機場」、5071「桃園-醒吾中學」，於鴻福寺站下，循民生路右轉中山東路即抵。

開車族

可將車輛停放於景福宮周邊收費停車場，中正路、中山路沿線公有停車格或城市車旅文昌公園地下停車場

桃園｜怡美書店

怡美書店的位置非常適合安排成「舊城散步路線」，從景福宮出發，逛市場、老街，再走進書店，讓節奏自然慢下來。

桃園｜怡美書店

這棟徐氏家族的老宅亮起了溫暖的燈光，彷彿是老城區的一座燈塔，這裡不只賣書，賣咖啡，更賣一種傳承文化連結，它是房東徐彥郎醫師為了紀念父兄而設立的文化基地，也是店長對於推廣閱讀的執著，在這裡很棒的是可以見到新書上架之外，還會有定期舉辦的讀書會，可以和同好一起分享閱讀感受心得。

徐家希望能與書店合作，讓這棟老房子不只是被保存，而是繼續被使用、被理解、被延續。因此，怡美書店不只是閱讀空間，更成為一個連結歷史、文化與當代生活的場域，這樣的理念，幾乎正是文化部所期待的「文化基地」樣貌，不是高高在上的展示，而是貼近人心的存在。

桃園｜怡美書店

走進怡美書店，你不會聞到市儈的商業氣息，取而代之的，是書頁翻動的沙沙聲，是咖啡的醇厚香氣結合著書香的氣味。

桃園｜怡美書店

不得不說這裡的選書都很有質感，很適合慢慢品味的書藉，可以在任何時間閱讀。

桃園｜怡美書店

怡美書店所在的這棟建築，是徐氏家族的老房子，一踏進室內，最吸引目光的便是紅磚拱門與溫潤木質家具，保留了老屋原有的結構，卻不顯老舊，反而多了份歲月沉澱後的安定感。

桃園｜怡美書店

兒童閱讀區

特意設計了小小區的脫鞋座位區，讓小朋友在這裡可以享受閱讀繪本的樂趣，在這裡可以挑選喜歡的書籍。

桃園｜怡美書店

桃園｜怡美書店

書香之中有著咖啡的陪伴

雖然怡美書店的核心是「書」，但它並非單純的閱讀空間，而是以書店結合咖啡館的形式，讓閱讀這件事變得更生活化；

沒有過度包裝的花俏名稱，而是回歸「陪伴閱讀」的本質，點一杯咖啡，找一個角落坐下，就能在書香與咖啡香之間，度過一段屬於自己的時間。

桃園｜怡美書店

這棟建築是徐氏家族的老宅，在翻修時保留了許多老房子的細節，例如老磚地板、復古的拱門，但同時也引入了現代的設計，讓空間顯得明亮通透。

桃園｜怡美書店

一樓是主要的書店區與吧台區，映入眼簾的不是冰冷的金屬架，而是溫潤的木質書櫃，這裡的選書非常有個性，你不會看到滿坑滿谷的暢銷商業書，更多的是文學、歷史、社會科學、桃園在地文史以及獨立出版刊物。

桃園｜怡美書店

桃園｜怡美書店

最棒的是在這裡還有處方箋的留言，在這裡還有導讀與心得，讓大家在選書時可以參考，節省了選書的時間，這也是跟其他書店特別不同的地方。

桃園｜怡美書店

書櫃不高，讓視線能自然穿梭於空間之中。桌椅擺放寬敞，不會有被擠迫的壓力，無論是想靜靜閱讀、簡單工作，或只是放空，都很自在，

陽光從窗邊灑落，照在書頁上，讓人忍不住放慢翻書的速度，這裡沒有催促，沒有壓迫，時間彷彿被溫柔地拉長。

桃園｜怡美書店

走出怡美書店時，我心裡浮現的是一種很踏實的感覺。

它不追求成為網美打卡熱點，也不急著被大量消費，而是選擇用一種安靜卻長久的方式，陪伴這座城市，對桃園人來說，怡美書店像是一個提醒，原來我們生活的地方，有這麼多值得被閱讀、被珍惜的故事，對旅人而言，這裡則是一個能真正「走進地方」的入口，而不是匆匆路過。

怡美書店

地址： 330桃園市桃園區永樂街24號

電話號碼： 03 334 0188

營業時間： 週一至週六：12:00–20:00、週日：12:00–18:00(週二、三公休)

FB

付款方式｜現金、LINE Pay、刷卡、文化幣

文章來源：VIVIYU小世界