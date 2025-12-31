桃園大廟有罰單陷阱？紅色鋪面誤認「斑馬線」

桃園大廟有罰單陷阱，紅色鋪面誤認斑馬線。（圖／TVBS）

位於桃園市的百年大廟景福宮周邊道路出現了特殊的紅色鋪面設計，讓許多民眾感到困惑。現場可見多位行人撐著傘，在左右觀望確認沒有車輛後，直接走在馬路上的紅色區塊穿越道路。然而，這樣的行為卻導致部分民眾收到了500元的罰單，原因是「行人不依規定擅自穿越車道」。

桃園大廟有罰單陷阱，紅色鋪面誤認斑馬線。（圖／TVBS）

對於這個紅色鋪面的用途，民眾普遍存在誤解。有人表示：「紅色區塊應該是行人穿越道吧」、「沒車的話我就走過去啊」、「這是我們過馬路的標誌」。甚至有民眾認為：「綠燈的話不能過，紅燈就可以」，顯示出對交通規則的混淆。一位民眾也提到：「那天有兩個信眾就被開紅單」，反映出這個問題已經影響到多位廟宇訪客。桃園市政府都市發展局都市設計科長陳志偉解釋，由於現行交通法令的限制，確實無法在該處設置行人通行標線。因此在改造時，他們採用了另一種方法，將路面鋪成紅色，希望提醒經過的車輛注意此區域可能有行人通過。

廣告 廣告

然而，這種設計卻產生了反效果。雖然景福宮附近本來就有正規的斑馬線，但紅色路段反而誤導行人全部走在其中。據了解，在11月至12月底期間，當地警方共取締了11件行人違規案例，後來因爭議改為勸導方式處理。這個原本為提升行人安全而設計的紅色鋪面，卻意外成為民眾口中的「罰單陷阱」，讓不少人因誤解而受罰，引發不滿與質疑。

更多 TVBS 報導

2026交通新制！長者1動作「最高領3萬6」 8大規定一次看

基隆年度「五大魔王路口」曝！這違規最多人犯 秒噴1200元

把馬路當自己家？轎車「違停路中央」鎖門就走 獨留駕駛傻眼

日月潭2分鐘連吞2罰單！燈光、車道違規全中 駕駛：玩不起我出國

