桃園大成國中學生勇奪「總統盃AI素養爭霸賽」金銀雙獎

大成國中榮獲總統盃AI素養爭霸賽國中一般組銀獎，由賴清德總統親自頒獎

大成國中榮獲總統盃AI素養爭霸賽表演賽金獎

大成國中學生利用假日到校練習

桃園市大成國中學生在114年全國中小學資訊應用競賽暨總統盃AI素養爭霸賽上，勇奪金銀雙獎，由總統親自頒獎，全校師生們倍感榮耀。校長黃千珊表示，參賽學生在比賽準備過程中自發性的利用假日及午休進行練習，展現團隊合作的精神。

大成國中表示，在表演賽Proly定向越野大作戰項目中，選手必須操控AI於120秒內依序通過20個檢查點，同時克服陷阱與障礙，以最高效率完成任務。這項賽事強調AI的路徑判斷能力與模型邏輯設計，能有效培養學生的演算法思維與AI解決問題能力。學生林恩平和王翊宇一路過關斬將，在決賽以 2勝1敗勇奪表演賽金獎。他們提到，如果沒有隊友之間的團結與互相支持，無法順利完成所有挑戰；這次經驗不僅提升技術能力，更學到合作與溝通的重要，是一段非常珍貴的學習旅程。

大成國中並指出，學生謝馥謙及謝皓丞在黃鼎皓主任指導下，以穩定策略與精準模型調校，成功奪下國中一般組銀獎。學生表示參加「魷來魷去」比賽，不僅學習到更多AI模型訓練的技巧，也深刻體會到團隊合作的重要性。