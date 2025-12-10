桃園大有消防分隊、北榮桃分院舉辦演練 模擬護理之家火災

為強化醫療機構之應變能力，桃園市消防局第一救災救護大隊於今（10）日上午於台北榮民總醫院桃園分院附設松柏園護理之家辦理火災搶救演練，由大有分隊主辦，並結合鄰近分隊及大隊幕僚共同參演，模擬場所內部發生火警時應變作為與搶救流程，演練內容十分逼真。

定期辦理教育訓練，才能在災害實際發生時，迅速並冷靜的處理。圖：大有分隊提供

此次演練模擬松柏園護理之家二樓因不明原因引發火勢，場所人員發現後立即通報119並啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難逃生引導等作業，並將不良於行的患者水平移動至其他未受燒的空間，進行就地避難，等待消防人員到場救援，展現醫療機構於火災初期的緊急處置能力。消防人員抵達現場後得知場所內仍有兩名員工受困，立即派員入室搶救，並使用雲梯車接近頂樓受困人員，迅速將人員救出及撲滅火勢。

護理之家指出，因住民多為高齡或行動不便者，各病房均備有運送輪椅，災時可迅速將患者移至無煙的安全區，採取「就地避難」策略，並利用防火布幕完善防火區劃，避免火煙快速蔓延，以爭取救援時間。院方也表示，有定期辦理教育訓練，熟悉滅火設備運用及各編組的作業內容，才能在災害實際發生時，能迅速並冷靜的處理，以確保場所內所有人員的安全。

大有分隊長蘇翊瑄表示，松柏園護理之家為收容年長者的護理之家，火警發生後針對人員的避難逃生為場所的一大難點。期望透過此次演練強化場所自衛消防編組能力外，也增進鄰近分隊間協同救災之能力及默契。蘇翊瑄也表示，當發生火災時，請民眾不要驚慌，謹記「小火快逃、濃煙關門」的口訣，當火煙不大時盡速逃至戶外，若火煙已經很大，則應待在區劃完整的房間，將門關上後待救，並撥打119告知自己所處的位置，以利消防人員抵達後能迅速救出，保障自身生命安全。

