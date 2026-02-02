桃園大樹林滯洪池地下宮殿 2月起加開假日場導覽、預約方式、注意事項、交通資訊一次看！

藏在桃園區延平路旁的大樹林滯洪池，不只是防洪工程，還有一座神秘的水下宮殿！想要一探滯洪池的神祕面貌？想了解暴雨來臨時，滯洪池如何默默守護城市？大樹林滯洪池參訪導覽，假日場次驚喜加開，自2月份起加開假日場次導覽，一起潛入這座充滿驚喜的秘境，認識桃園最美的滯洪池，感受大自然與水環境共生的美好！

水の秘密基地如夢似幻

隱藏在大樹林滯洪池白色建築下的「水の秘密基地」，是一座結合防洪與休閒的地下設施，池與池之間設有相連的木棧道可以行走，架構靈感與日本東京的「首都圈外郭放水路」十分類似。其中最大的吸睛亮點就是令人驚嘆的巨型立柱羅列，搭配變換色彩的LED燈光在水中映照，置身於此能感受到巨柱、水池與燈光變換的微妙氛圍，呈現出如電影中夢幻光影般的水中宮殿！

大樹林滯洪池介紹

大樹林滯洪池這裡原為「大草厝埤」3座埤塘，隨著城市發展、埤塘逐漸消失，開闢為A、B、C三池區，屬東門溪排水幹線支流大灣溝排水分區，滯洪量總計11.8萬立方公尺，能減少淹水面積達100公頃，是桃園極重要的防洪工程。

其中B池因受用地限制，狹長且不規則，採地下宮殿式RC滯洪池設計、挑高9公尺，採圓柱設計以降低視覺衝擊並營造空間開闊性，上方設置管控中心做為滯洪池管理及環境教育場域使用，透過5座鑽石外型的觀察窗，引入陽光與空氣，形成獨特的光影投射效果，也被稱為「水の秘密基地」。非汛期化身環境教育場域，走上木棧道，近距離感受這座城市防災系統的壯麗。

◆地址：桃園市桃園區延平路265號旁（建德國小旁）

◆交通：桃園火車站（復興中正路口）搭乘106路線至建德國小下車，步行約6分鐘

大樹林滯洪池導覽（圖片來源：桃園市政府水務局）

水の秘密基地加開假日場資訊

大樹林滯洪池參訪導覽，假日場次驚喜加開！為讓更多民眾親身感受桃園的治水力量，大樹林滯洪池自2月份起加開假日場次導覽，新增深度導覽體驗，時間延長至2小時，一起走進水の秘密基地，一探桃園城市防洪的秘密！

◆開放時間：目前採每個月15日上午10:00開放下個月預約導覽報名梯次。如遇國定假日則暫停當日導覽，順延至其他日期。

◆最新假日場次資訊：

大樹林滯洪池參訪加開假日場次（圖片來源：桃園市政府水務局）

參觀注意事項：

1.活動時間約50分鐘，採自主導覽，結束後場域將清場。

2.請全程佩戴名牌，離場時交還工作人員。

3.遵循導覽路線，注意安全並聽從指示；如需提前離場，請告知工作人員。

4.本場地為滯洪設施，僅提供維修梯架上下樓，請勿攀爬，並評估自身體能狀況。

5.建議穿著防滑運動鞋，以確保安全。

6.如感不適，請即時告知工作人員或保全人員。

7.禁止操作空拍機、禁止飲食、禁止攜帶寵物。

8.勿奔跑或接觸水體，以免意外發生。

9.請自備飲用水，現場無供應。

10.妥善處理垃圾並自行帶離，維持環境整潔。

資料來源：桃園市政府水務局

資料整理：Vinge

