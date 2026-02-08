桃園大樹林福德宮親子社區活動 「親子彩繪祈福燈籠迎新春」登場





桃園大樹林福德宮於昨（7）日下午在廟埕盛大舉辦「親子彩繪祈福燈籠・迎新春活動」，吸引眾多家長攜帶小朋友踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧溫馨。福德宮主委簡馨泓表示，活動中，父母親陪伴孩子一同彩繪專屬祈福燈籠，完成後，小朋友們手持親手製作的燈籠，虔誠向土地公、土地婆祈求平安、健康與好運，畫面溫馨感人。主辦單位表示，所有完成的燈籠將於春節前懸掛於廟埕展出，並一路展覽至元宵節後，讓社區民眾一同感受節慶氛圍與祝福。

簡馨泓指出，本次活動燈籠由桃園市文化基金會贊助，現場更規劃多項親子同樂內容，包括小朋友帶動跳、親子拓印春聯、氣球 DIY、泡泡遊戲體驗等，讓孩子們玩得不亦樂乎。主辦單位也貼心準備薑茶、熱飲及爆米花，在寒冷天氣中為親子帶來溫暖。現場另有桃園大廟景福宮贊助的平安義美泡芙，以及桃園市土地公文化館提供的「有寶筆鉛筆（有保庇）」與民眾結緣，深受家長與小朋友喜愛。

桃園大樹林福德宮親子社區活動 「親子彩繪祈福燈籠迎新春」熱鬧登場

桃園大樹林福德宮創廟至今已有 134 年歷史，這是首次舉辦如此規模的社區親子活動，也是在土地公廟體系中極為少見、甚至可說是首創之舉。過往土地公廟多以傳統祭祀為主，較少辦理大型、系統性的親子與社區活動，本次特別結合文化、教育、宗教信仰與親子關懷，希望讓土地公廟不只是信仰中心，更成為凝聚社區情感的重要場域。

此次活動獲得家長高度肯定，並在地方引起熱烈回響，正顯示社區對此類親子文化活動的期待與需求，也為土地公廟的公共角色開創新的可能性。

本次活動特別感謝桃園市社區發展暨關懷據點推廣協會協辦，以及所有會員與志工的全力投入與協助，讓活動圓滿成功。現場親子笑聲不斷，家長紛紛表示活動內容豐富且極具意義，期待未來能持續舉辦，讓土地公廟成為世代共融、親子共享的幸福場域。

