桃園大溪工藝週登場 國際主題館展出日本著名窯燒

大溪工藝週熱鬧登場，國際主題館以日本精緻窯燒為主。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025大溪工藝週」於今、明兩天在大溪木藝生態博物館及周邊的基地登場，今天是周末也吸引不少民眾到場，其中「國際主題館」展出日本多處著名窯燒，另外在武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎的24件作品，精緻的手法，也吸引不少民眾觀賞，兩天期間還規劃了4場「工藝遊程」，帶領民眾走訪職人工坊與老城風景，在歷史街區中探索大溪的工藝故事。

大溪木藝生態博物館長陳倩慧表示，大溪工藝週邁入第4屆，今年以「用工藝和世界交朋友」為主軸，邀請國內外工藝單位齊聚交流，推出多項體驗活動，結合打開工場、工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗；活動資訊可至活動粉絲專頁查詢。

她也提到，今年大溪國際木家具工藝設計競賽以「收納」為主題，吸引來自全球12個國家與地區的創作者、215件作品，最終遴選出社會組和青年組24件獲獎作品，內容精彩可期。

至於「國際主題館」方面，邀請日本兵庫縣濱田窯外，和大溪建立友好的栃木縣益子町、石川縣加賀市、福島縣會津若松市的工藝職人與團隊也再次參展，並透過「工藝短講」與台灣的創作者、研究者及品牌經營者分享經驗，「打開工場」共打開6處職人工作空間，從製材廠、傳統木工坊、新式家具工場到當代設計訂製家具，透過與職人面對面，看到大溪木家具生產的產業脈絡和環境。

大溪工藝週熱鬧登場，武德殿展出比賽得獎的作品。(記者謝武雄攝)

大溪工藝週熱鬧登場，有不少親子同樂活動。(記者謝武雄攝)

