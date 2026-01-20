桃園大溪楊梅復興亮10度橙燈 市府急應變農災可自行拍照通報

因應低溫特報，桃園市政府已啟動跨局處應變機制。示意圖：ai生成

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署已針對桃園市大溪、楊梅及復興區發布橙燈低溫特報，明（21）日至23日恐有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。因應低溫特報，桃園市政府已啟動跨局處應變機制，動員農業、社政、衛生、警消及交通等單位，籲請民眾注意氣溫變化，加強保暖並落實防寒措施。

​針對農漁畜牧業防寒，農業局已透過即時通訊軟體發布訊息，提醒農友做好防範措施。若發生農業災損，請農民朋友主動向所在地區公所通報；針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，除了區公所將進行勘查及拍照取證外，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段及地號，以利後續救助作業。原民局亦與復興區公所及部落保持密切聯繫，滾動式掌握寒害災情，並加強對族人宣導農損提報流程。

​在關懷弱勢與長者部分，社會局已啟動獨居長者關懷服務，透過電話、訪視及緊急救援服務掌握長輩狀況，並藉由物資發放時提醒街友注意低溫；同時通知兒少、老人及身障機構減少住民外出。衛生局則已通知全市急救責任醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等設備；並提醒長照個案及三高、心血管疾病患者，若出現胸悶、頭暈或「臉歪、手垂、大舌頭」等中風徵兆，務必立即就醫。

​交通與觀光防災方面，交通局已責成客運業者整備，若山區路面有結冰、下雪導致交通受阻，將透過CMS及「桃園輕鬆GO」APP發布即時路況。養工處已預請廠商準備雪鏈、水箱防凍劑，若積雪嚴重將派機具剷除並配合封路。觀旅局則向民宿及露營業者發送預警，特別提醒旅客燃煤取暖時需防範一氧化碳中毒，並預防水管結冰破裂。

​此外，警察局所屬分局已啟動寒流防制機制，巡邏時將加強留意身體不適的路倒民眾，並針對結冰路段進行交通管制。消防局也加強整備救護車上之保暖物品，呼籲民眾使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應注意室內通風及用電安全，若發現疑似一氧化碳中毒情形應儘速通報。民政局、教育局、婦幼局及勞動局亦已同步通知轄內里長、學校、公托機構及相關社群，全面落實禦寒應變。

