桃園大溪永昌路塗銷黃槽化區 左轉台66線車流省時一半

桃園市大溪區永昌路與台66線東西向快速道路上匝道口，自10月起將原有的黃槽化區塗銷改為左轉專用道，以縮短用路人等候時間，進一步提升路口行車效率及安全。桃園市交通局表示，原先永昌路左轉台66排等車流，尖峰時段最遠回堵將近500公尺，經改善後左轉車流排等長度僅剩約200多公尺，調整後永昌路北向左轉台66加倍紓解車流，縮短用路人等候時間，進一步提升路口行車效率及安全。

台66線為桃園市重要交通道路之一，串連了新屋、觀音、楊梅、平鎮、大溪等區，原先永昌路北向最內側車道原為黃槽化區，僅1處左轉專用道可銜接上台66線，因車流量大，經常造成回堵引起地方抱怨，交通局於9月1日邀集相關單位辦現勘，交通局負責將永昌路最內側黃色槽化線塗銷，改為「左轉專用車道」，並增繪「雙左轉導引線」，另公路局中壢工務段負責台66線改善部分，將上匝道外側白色槽化線塗銷，改為「直行車道」，南向直接右轉進入台66車道，新增「穿越虛線」及「讓路線」，以明確區分幹支道路權，確保交通安全。

市府交通局局長張新福表示，常有地方民意向交通局反映永昌路北向左轉台66線快速道路車流量龐大，尖峰時段內側左轉道不敷使用，左轉車流常態性壅塞回堵超過南興路口，造成用路人常須等待2至3個號誌周期才能順利從永昌路左轉上台66線，交通局經實地勘查與事先研擬改善方案後，經觀察將近1個月路口改善狀況，原先永昌路左轉台66排等車流，尖峰時段最遠回堵將近500公尺，經改善後左轉車流排等長度僅剩約200多公尺，且左轉車流可於1個號誌周期內紓解，整體路口服務水準大幅提升，讓經常行經該路口用路人相當有感。

張新福說明，改善該路口交通瓶頸狀況，除紓解左轉車流壅塞外，也能維持永昌路北向有2直行車道通行，避免直行車流受左轉車停等干擾。這次改善工程是中央與地方攜手合作、同心協力的典範，展現市府積極回應民意與改善交通的決心。未來將持續檢視轄內易壅塞路段，透過滾動式調整號誌秒數與道路配置，精進交通管理，營造更安全、順暢的交通環境。

