桃園大溪老街人潮多 「停車亂象」層出不窮成惡夢

桃園市 / 綜合報導

桃園市政府為了提高市中心熱門區域停車位周轉率，在桃園區、大溪區等熱門路段實施累進費率，根據交通局統計共有20個。但有民眾向議員抱怨停車費變貴之外，也質疑路段數量不平均，因為桃園區有12個，但觀光熱門地區只有5個，中壢、龍潭等區更只有1個。對此交通局回應，是因為有立體停車場，得符合前瞻計畫補助的條件，路邊車格費率要高於路外停車場費率。

車開在桃園大溪老街單行道，路口有輛車輪胎已轉向疑似想左轉，轉兩個彎整條黃線上幾乎停滿車，有民眾直言幾乎不是臨停而是當停車位，亂象四起，而且一位難求，假日更成為停車惡夢，民眾說：「(停車)這邊難，這邊他們自己住宅停就停滿了，沒有什麼停車位。」、「站在位子打電話，叫他車再開過來，可是後面那台車在那邊等的時候，就會吵架。」

人車搶道人身占位常衍生糾紛，而大溪區因觀光問題，率先實施累進費率，在大溪老街附近，包含康莊路、登龍路等，共有5個路段實施，但放眼桃園市，最多的地方不在大溪區，桃園區守法路上停車格，累進費率4個黃色大字很顯眼，一整排幾乎停滿滿，桃園市共有20個累進收費路段。

其中桃園區有12個路段最多，大溪區有5個，中壢龍潭和八德區各有1個路段，但數量不平均引發民怨，桃園市議員(民)黃瓊慧說：「這樣執行的作法，標準在哪裡，光桃園區就有12個路段，所以停車位暴增。」

以守法路為例，週一到五上午9點到晚間6點，採累進費率，依照停放時間不同價格也不同，若停滿總共要花440元，但如果在其他天，不累進的話，停同樣時數只要300元。

桃園市交通局科長曾啓倫說：「(廈門街、文昌公園)立體的停車場，是都有爭取我們國土署的前瞻計畫補助，完工啟用之後，它相關周邊的路邊車格，它的費率都要高於路外停車場的費率。」針對累進爭議，市府解釋需符合補助條件外，用意也是提高停車位周轉率，若有疑慮或需久停，也能選擇停在停車場。

