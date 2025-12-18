桃園大溪行政園區開發卡關 涉「三板橋遺址」先辦試掘

桃園大溪老城區周邊區域發展飽和，地方期盼加速大溪行政園區開發，涉及「三板橋遺址」明年將先辦理試掘以確認文物保存需求。（呂筱蟬攝）

桃園大溪老城區周邊區域發展飽和，區公所等公務機關辦公場所不敷使用，地方期盼加速大溪行政園區開發，目前進度桃市府區段徵收作業進行中，卻因該址涉及「三板橋遺址」，開發案進度恐延宕。市府地政局說明，明年將先辦理試掘以確認文物保存需求，並視試掘結果加速推動相關工程。

地政局說明，大溪行政園區規畫提供住宅區、商業區土地，並配置完善公共設施及機關用地，藉此擴大大溪舊城區城市發展空間。區段徵收開發案位於大溪都市計畫最南側，範圍包括康莊路、中華路至勝利街等區塊，區段徵收面積約為13.5公頃，開發總費用約為26億元。主要聯外道路為台3線、台4線及台7線，向外亦有國道3號高速公路及台66線快速道路，區域交通便捷；另捷運綠線大溪延伸線已送進交通部，未來配合本案開發計畫，可望大幅帶動大溪地區整體發展。

國民黨市議員李柏坊指出，大溪都市計畫已滿載，且當地為工藝重鎮，木雕技藝或是國際型設計比賽都欠缺大型展館，影響整體性發展，若區公所未來遷移至大溪行政園區，該場域可做為工藝展示空間，連同鄰近的大溪木藝博物館可形成完整的園區。大溪整體要更均衡發展，推動大溪行政園區開發有迫切必要性。他也提到，未牽涉三板橋遺址區域應優先開發，避免相關工程延宕。

市府文化局在民國105 年「桃園考古遺址普查計畫」調查結果，大溪行政園區位址屬於三板橋疑似遺址所在區域，遺址年代距今不明，發現史前陶片等文物，並有鳥居殘跡。地政局長蔡金鐘指出，該案涉及三板橋遺址，預計明年3月展開試掘作業預計直到年底，並同時進行環評，相關過程若是順利，將於117年進場施作公共工程，119年7月完成土地分配、公共工程及點交。

