桃園大溪「這處」槽化線塗銷 改左轉專用道提升行車效率

大溪區永昌路與台66線東西向快速道路上匝道口，永昌路北向最內側車道原為黃槽化區，10/1塗銷調整為左轉專用車道。圖：交通局提供

桃園市大溪區永昌路與台66線東西向快速道路上匝道口，永昌路北向最內側車道原為黃槽化區，於本(10)月1日塗銷調整為左轉專用車道，使往台66線的車輛由原本單線左轉車道增加為兩線左轉車道，並搭配兩線左轉車道將台66線上匝道外側白槽化區塗銷改為直行車道，調整後永昌路北向左轉台66車流紓解加倍，縮短用路人等候時間，進一步提升路口行車效率及安全。

桃園市交通局負責永昌路改善部分，將最內側黃色槽化線塗銷，改為「左轉專用車道」，並增繪「雙左轉導引線」。圖：交通局提供

交通局長張新福表示，常有地方民意向交通局反映永昌路北向左轉台66線快速道路車流量龐大，尖峰時段內側左轉道不敷使用，左轉車流常態性壅塞回堵超過南興路口，造成用路人常須等待2至3個號誌周期才能順利從永昌路左轉上台66線，交通局經實地勘查與事先研擬改善方案後，於9月1日邀集公路局及相關單位辦理交通改善現勘，經充分聽取地方代表與相關單位意見，凝聚共識決議由交通局與公路局中壢工務段依權責辦理永昌路及台66線車道標線改善，其中交通局負責永昌路改善部分，將最內側黃色槽化線塗銷，改為「左轉專用車道」，並增繪「雙左轉導引線」，另中壢工務段負責台66線改善部分，將上匝道外側白色槽化線塗銷，改為「直行車道」，南向直接右轉進入台66車道，新增「穿越虛線」及「讓路線」，以明確區分幹支道路權，確保交通安全。

改善後整體路口服務水準大幅提升，讓經常行經該路口用路人相當有感。圖：交通局提供

交通局指出，上述措施讓永昌路2線左轉專用道可續接台66之2線直行車道，讓永昌路左轉紓解效率加倍，改善先前路口交通瓶頸狀況，除紓解左轉車流壅塞外，也能維持永昌路北向有2直行車道通行，避免直行車流受左轉車停等干擾，經觀察將近1個月路口改善狀況，原先永昌路左轉台66排等車流，尖峰時段最遠回堵將近500公尺，經改善後左轉車流排等長度僅剩約200多公尺，且左轉車流可於1個號誌周期內紓解，整體路口服務水準大幅提升，讓經常行經該路口用路人相當有感。

張新福強調，此次改善工程是中央與地方攜手合作、同心協力的典範，展現市府積極回應民意與改善交通的決心。未來將持續檢視轄內易壅塞路段，透過滾動式調整號誌秒數與道路配置，精進交通管理，營造更安全、順暢的交通環境。

