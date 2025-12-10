桃園大貨車失控猛撞聯結車 車頭慘變廢鐵堆駕駛送醫搶救

失控直撞聯結車駕駛受困車頭，消急破門救援。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市楊梅區8日晚間驚傳一起嚴重車禍，1輛由 54 歲鄒姓男子駕駛的大貨車行經中山北路一段、天成醫院附近時，因疑似未注意車前狀況，整輛車突然失控，瞬間高速追撞前方由 38 歲鍾姓男子所駕駛的聯結車。猛烈撞擊聲響震動整個路段，目擊民眾皆表示「車頭瞬間凹進去，畫面超可怕」。

貨車遭撞擊後，車頭幾乎全毀，車殼變形、零件散落一地，駕駛鄒男更受困在變形的駕駛座中動彈不得，情況相當危急，警消獲報後立即到場，動用破壞器材撬開車體，才成功將鄒男救出並緊急送往醫院治療，所幸鍾姓聯結車駕駛無受傷，自行下車查看後立即向警方報案協助。

警方表示，事故發生於晚間 7 時 10 分左右，當時車流量仍相當多，若撞擊力道再向旁偏移，恐波及周邊車輛甚至行人，所幸最終未再造成其他傷亡，算是不幸中的大幸，事後警方對雙方駕駛進行酒測，結果均為零，排除酒駕因素。

至於事故真正原因，警方初步推測可能與大貨車駕駛未保持安全距離、注意力不集中或瞬間恍神有關，但仍需進一步調查行車紀錄器畫面與現場跡證，以釐清是否有其他因素導致失控，目前2輛事故車輛已由拖吊車移置，路面殘骸清除後交通恢復正常，警方也呼籲所有大型車駕駛，長途行駛務必注意精神狀態及車前狀況，保持安全距離，避免類似憾事再次發生。

