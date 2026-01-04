桃園夾娃娃機店暗藏賭博電玩 通緝犯賭到一半被逮

便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲25歲賭客吳姓男子、30歲周姓男子。圖：讀者提供

桃園警分局日前接獲情資，桃園區國際路上某間夾娃娃機店內有賭博電玩，28歲負責人董姓男子在通訊軟體招募客人，並以遠端視訊掌控店內情況，企圖規避警方查緝。警方組成專案小組進行監控，蒐證完畢後，於昨(3)日持桃園地方法院核發之搜索票前往查緝，便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲25歲賭客吳姓男子、30歲周姓男子，其中吳男因案被通緝中。警方同時查扣賭博機台及賭資2萬餘元等相關證物，後續並拘提董男到案，全案依法移請偵辦。

董男於國際路以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩，是以骰子跳動後組成花型決定賠率。圖：讀者提供

桃園分局說明，該局行政組掌握情資，董男於國際路以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩，是以骰子跳動後組成花型決定賠率。董男並利用通訊群組招攬客人前來消費。為規避警方查緝，採無人商店模式，店內無任何服務人員，客人從進門到操作機台對賭均自行處理，董男則利用通訊群組及遠端視訊掌控現場狀況，若客人贏錢再另行交付。行政組與轄區龍安所立即組成專案小組進行監控，經掌握其運營模式完成蒐證，待時機成熟於昨日持法院核發之搜索票進行查緝。便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲賭客吳男及周男，其中，吳男因涉嫌傷害及詐欺案件遭發布通緝中。警方也查扣相關贓證物、拘提董男到案後移請偵辦。

店內無任何服務人員，客人從進門到操作機台對賭均自行處理，董男則利用通訊群組及遠端視訊掌控現場狀況。圖：讀者提供

桃園分局強調，警方將持續查緝掃蕩黃賭毒等違法場所，以淨化轄區治安，保障民眾安全。

