桃園奪2025首爾智慧城市獎銀獎 張善政：科技守護青少年獲國際肯定

桃園奪2025首爾智慧城市獎銀獎。





桃園市長張善政19日下午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲國際智慧城市組織及首爾市政府合辦「2025首爾智慧城市獎－以人為本類」銀獎。張市長表示，桃園自全球 50 多個國家與城市中脫穎而出，獲得本屆評比以人為本類的全球第二名，充分展現本市在青少年輔導、社會關懷與科技治理上的創新成果，也象徵桃園智慧城市發展的實力受到國際高度肯定。

張善政指出，市府長期重視青少年健全成長，從暑期青春專案延伸至全年的跨局處協作，導入大數據分析及風險預判模型，從資料中萃取關聯指標，提前辨識可能面臨風險的青少年，並在問題發生前介入輔導。張市長強調，桃園率先建立預判式少年輔導機制，從「事後補救」進化為「事前預防」，落實以人為本的治理理念，也成為國際間少見且具指標性的兒少保護模式。

廣告 廣告

警察局副局長陳武康表示，此次由副秘書長金志聿率隊前往首爾參賽，面對眾多國際強勁對手，本市仍能脫穎而出，展現桃園推動智慧城市的堅實成果。少年警察隊長戴賢表示，本次獲獎是跨局處密切協作的成果，從少年輔導委員會的會前準備、會後檢討到方案成案，市府團隊持續盤點問題、提出改進方式，並將完整的解決方案送交國際評選。

國際間在兒少預防上多採取「引導模式」，而桃園在預防機制、科技工具與制度化流程方面已十分成熟。期盼未來國際討論兒少預防與風險判定時，皆能以桃園推動的「青春啟航—Juvenile 3P Model」作為示範案例，並進一步將整體預防架構定位為「Taoyuan Model」，展現桃園市在智慧治理與兒少保護領域的專業高度。





更多新聞推薦

● 接受外媒專訪被問及鄭麗文「普丁不是獨裁者」言論 蕭美琴：執政黨完全不認同