桃園女兒來了！舒華拍觀光宣傳片「美神降臨」韓飯吶喊：想朝聖桃園

桃園觀光形象宣傳影片找來韓團i-dle台灣成員舒華擔任代言人，透過其清新美貌與在地連結，展現桃園多樣風景與文化特色。宣傳片中舒華漫步大溪老街、體驗橫山書法藝術館，以親身經歷帶領觀眾領略桃園之美。影片一經發布便引起熱烈迴響，不僅吸引台灣民眾關注，更有許多韓國粉絲表示要來台朝聖舒華的故鄉。此外，韓國女團Apink也將在桃園跨年演出，成員普美更在近日宣布明年5月將與製作人Rado結婚的喜訊。

舒華擔任桃園觀光大使。（圖／桃園市觀旅局提供）

舒華在宣傳片中展現了桃園的自然風光，畫面中她在溪流中踏水嬉戲，宛如女神降臨，連空氣都變得清新。身為桃園女兒的舒華首次擔任觀光形象大使，她表示「這裡是我心裡的桃園」，並以自身經歷帶領觀眾遊覽桃園知名景點。舒華在影片中不僅展示了橫山書法藝術館的書藝之美，還漫步在大溪老街品嘗百年茶香，用她的美貌引領觀眾欣賞桃園絕美風光。

廣告 廣告

她把有名的景點都去過了，這些景點讓人看了也心曠神怡。宣傳影片一上架，立即獲得網友熱烈迴響，許多人直呼這是他們這輩子看過最美的觀光宣傳影片。影片也吸引了大量韓國粉絲，紛紛在留言中表示必須要來朝聖舒華的故鄉。

Apink普美-普美-普美結婚-尹普美-普美男友-普美RADO-RADO

除了舒華的宣傳片外，想要跟著女神來桃園的粉絲在年底還有另一個選擇。韓國人氣女團Apink發布了新預告，宣告明年1月將帶著全新專輯回歸，而在此之前，她們將先到桃園參加跨年活動。雖然Apink是否會在桃園跨年劇透新歌仍是秘密，但成員普美已經帶來了喜訊。

普美在去年8月認愛黑眼必勝團隊的知名製作人Rado，並在18日以手寫信向粉絲宣布明年5月將結婚的喜訊。她在信中表示「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來」，讓粉絲紛紛獻上祝福。桃園跨年有望成為普美官宣結婚後的首次公開亮相。

更多 TVBS 報導

桃園男談判撂10多名國高中生 持刀亂砍「血濺公園」嚇壞民眾

花300元爽中2.17億！大樂透一注獨得 台彩曝幸運兒買法

很多人都犯！桃園AI執法秒抓「偽造車牌」 最重罰7.2萬

桃園男大生夜唱後撿屍！硬上室友女友 還辯「是她騎上來」慘了

