桃園女兒回家了！大溪老街、小烏來驚見超仙正妹拍照 一看竟是葉舒華

記者林汝珊／台北報導

i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，今（17日）釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。市府更同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃園大眾捷運公司也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀請粉絲展開一場屬於自己的桃園深度之旅。

舒華在橫山書法藝術館前拍美照。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

影片中的舒華漫步在大溪老街品味歲月靜好與品嚐百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到了橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。舒華以最日常的姿態，演繹了家鄉桃園的在地情懷。影片畫面亦延伸至更多桃園經典風景，帶領觀眾進入拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，沉浸於大自然的療癒之境；走訪海岸線，眺望草漯沙丘感受開闊壯麗的浪漫氛圍；最後在中壢夜市熱鬧煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌，完整勾勒出桃園兼具內斂氣質與都會活力的多元城市風貌。

而身為桃園女兒的她，繼上一次親自講解自己是富崗出生，她坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嚐了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶，自曝是愛茶狂人的她，才品嚐一口桃園茶就笑容滿足直讚：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

舒華來到福仁宮拜拜，當起導遊。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

此外，拍攝景點也來到「福仁宮」，踏入古樸的寺廟後，拍攝空檔間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」成為桃園觀光大使，舒華也再次表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮！歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」

